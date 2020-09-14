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İndi bindi ücreti ticari taksiden daha pahalı

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi girişine yakın bir alana binmek ve fotoğraf çektirmek için konulan develer, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Sahipleri tarafından titizlikle bakımları yapılan develerle 100 metrelik bir tur atmanın fiyatı 20 TL, fotoğraf çektirmek ise 10 TL.
 14 Eylül 2020 10:53
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İndi bindi ücreti ticari taksiden daha pahalı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Düden Şelalesi'ne yerli ve yabancı turistler her yaz akın ediyor. Eşsiz manzaralı şelalenin giriş kısmındaki alana binmek ve fotoğraf çekmek için konulan biri yavru 5 deve, tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Sahipleri tarafından beslenmeleri ve sağlık kontrollerine özen gösterilen develeri görenler, cep telefonlarına sarılıp fotoğrafını çekiyor. Develere binme heyecanını yaşamak isteyenler, yaklaşık 5 dakika süren 100 metrelik tura 20 TL ödüyor, devenin üzerinde anı fotoğrafı çektirmek isteyenlerse 10 TL ödüyor.

"Eski kültürlerimizi canlandırıyoruz"

Develerin sahibi Metin Arıkan, hayvanlarını özenle beslediklerini ve periyodik olarak bakımlarını yaptırdıklarını söyledi. Develere karşı gösterilen ilgiden de memnun olduğunu dile getiren Arıkan, "Yerli, yabancı turistlerin ilgisi oluyor. 100 metre gidiş, 100 metre geliş olmak üzere 200 metre dolaştırmak 20 TL alıyoruz. Fotoğraf çekinmek ise 10 TL. Bir yandan da eski kültürlerimizi canlandırıyoruz." dedi.

"Güzel bir deneyim oldu"

Düden Şelalesi'ni gezdikten sonra develere ilk kez binme fırsatı bulduğunu belirten Pelinsu Metin de, "Heyecanlıydı. Benim için güzel bir deneyim oldu. Yüksekti, biraz korktum ama eğlenceliydi. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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