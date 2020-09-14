17 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 23 gözaltı
|14 Eylül 2020 10:57
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül'de İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, 13'ü sivil mahrem imam, 31'i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişiden 23'ü yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Firari 21 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Suriye'de Kızılay aracına saldırı: Bir Kızılay personeli şehit
14 Eylül 2020 11:47
|Bursa'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
14 Eylül 2020 11:00
|Soylu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi
13 Eylül 2020 23:30
|PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
13 Eylül 2020 22:31
|Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu sınırda yakalandı
13 Eylül 2020 20:35
|Hakkari'den acı haber: Bir astsubayımız şehit oldu
13 Eylül 2020 20:18
|Firari FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı
13 Eylül 2020 18:04
|Yıldırım-11 Herekol operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi
13 Eylül 2020 14:57
|Kaymakam soruşturmasının detayları: 15 Temmuz'a kadar faallermiş
13 Eylül 2020 06:55
|FETÖ'den aranan emekli binbaşı yakalandı
12 Eylül 2020 22:46