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Bursa'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Bursa merkezli yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
 14 Eylül 2020 11:00
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Bursa merkezli yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezli, Ankara, Adana, Çankırı, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale illerinde yapılan FETÖ/PDY operasyonu sonucu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş örgüt üyelerinin ve bu üyelerin mahrem imamlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında ifade bulunan, ayrıca Bursa'daki ankesör/büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu, 6 mahrem imam, 1 avukat, 2 astsubay, 1 uzman çavuş, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

2 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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