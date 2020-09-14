1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 469 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını 3.142 liradan satılıyor
 14 Eylül 2020 11:08
Yazdır
Gram altın 469 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 468,9 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dar bant içinde sakin bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 466,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 468,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.945 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında süregelen gerilim sebebiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa haftaya yükselişle başladı
14 Eylül 2020 10:00		 Güne başlarken döviz fiyatları
14 Eylül 2020 09:39
Borsa İstanbul'a yerli akını devam ediyor
13 Eylül 2020 13:50		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
11 Eylül 2020 18:36
Çeyrek altın yeniden 760 TL oldu
11 Eylül 2020 17:26		 Dolar haftayı yükselişle kapattı
11 Eylül 2020 17:22
Gram altın 467 lira seviyelerinde
11 Eylül 2020 11:28		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
10 Eylül 2020 18:28
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
10 Eylül 2020 17:22		 Dolar günü düşüşle kapattı
10 Eylül 2020 17:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Her hesap için aynı parola kullanıyoruz11:42 - Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanına tepki11:39 - İstanbul'da yeni toplu ulaşım kurallarına uyulduğu görüldü11:38 - 10 kişiden 9'u sokağa çıkma yasağı uygulaması istiyor11:36 - Hayır yemeği veren kişinin testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı11:34 - GİB: Özel okul ücretlerindeki KDV veliye geri ödenebilir
11:27 - Bakan Varank, temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi11:26 - Çay ocağında ailesine destek olurken tıp fakültesini kazandı11:21 - İngiltere'de cep telefonu kullanırken ölüme neden olan sürücülere müebbet hapis11:20 - Teknik lisenin mezunları sanayiciler tarafından kapışılıyor11:14 - 5. kattan atlayan kadını komşusu yakaladı11:08 - Gram altın 469 lira seviyelerinde
11:03 - Bakan Albayrak sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endekslerini değerlendirdi11:00 - 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlere, haftalık ders programı yapılabilir mi?11:00 - Bursa'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı10:57 - 17 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 23 gözaltı10:53 - İndi bindi ücreti ticari taksiden daha pahalı
10:50 - Valilik 'Kürtlere yönelik saldırı' iddialarını yalanladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü
DSÖ: Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm göreceğiz
Kamu görevlilerinin kendilerine sorması gereken kritik sorular
Kamuda 'elektronik mühür' dönemi
Valilik, kamu ve özel sektör mesai düzenlemesi için harekete geçti
Benzine indirim geliyor
Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi
Avukatlar ikinci baro için organize olamadı
Koronada sonbahar alarmı, Ankara'da azalır, İstanbul'da artar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyi 1
oltan karakullukçu 1
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
tecavüzcü coşkun 2
üstün dökmen'in okullar kesinlikle açılmalı yorumu 1
hiç havamda değilim 1
12 Eylül Darbesi 1
Koronavirüs insan yapımı 1
hiç uğraşamam 1
emporio armani milano 1
SON İLANLAR
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam