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5. kattan atlayan kadını komşusu yakaladı

İzmir'de önceki gece erkek arkadaşıyla tartışan bir kadın sinir krizi geçirdi ve kendini pencereden atmaya çalıştı. Mucizevi kurtuluş: İntihara yeltenen kadını son anda yakaladı!
 14 Eylül 2020 11:14
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Apartmanın beşinci katından atlamak isteyen kadın, komşusunun son anda müdahale etmesiyle ayaklarından çekilerek kurtarıldı.

İzmir'in Alparslan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, erkek arkadaşının evinde bulunduğu esnada ikili arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kadın, tartışmanın büyümesiyle cinnet geçirip çığlıklar atmaya başladı. Balkona çıkıp kapıyı kilitleyen kadın, 5. kattan atlayarak intihar etmek istedi.

Kadının çığlıklarını duyunca müdahale etti

Apartman sakinlerinden 26 yaşındaki Şeref Günay, olayın yaşandığı dairenin alt katındaki daireye gitti. Burada kadının aşağıya atlamak üzere olduğunu gören Günay son anda kadını ayaklarından yakalayarak içeri aldı. Olayı görev vatandaşlar durumu ihbar etti.

'TAM ATLAMAK ÜZEREYKEN İÇERİ ALDIM'

Olay esnasında arkadaşlarıyla evde oyun oynadığını belirten Günay, bağrışma seslerini duyar duymaz balkona çıktığını, burada kadının kendisini aşağıya sarkıttığını gördüğünü söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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