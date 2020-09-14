5. kattan atlayan kadını komşusu yakaladı
|14 Eylül 2020 11:14
|Yazdır
Apartmanın beşinci katından atlamak isteyen kadın, komşusunun son anda müdahale etmesiyle ayaklarından çekilerek kurtarıldı.
İzmir'in Alparslan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, erkek arkadaşının evinde bulunduğu esnada ikili arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Kadın, tartışmanın büyümesiyle cinnet geçirip çığlıklar atmaya başladı. Balkona çıkıp kapıyı kilitleyen kadın, 5. kattan atlayarak intihar etmek istedi.
Kadının çığlıklarını duyunca müdahale etti
Apartman sakinlerinden 26 yaşındaki Şeref Günay, olayın yaşandığı dairenin alt katındaki daireye gitti. Burada kadının aşağıya atlamak üzere olduğunu gören Günay son anda kadını ayaklarından yakalayarak içeri aldı. Olayı görev vatandaşlar durumu ihbar etti.
'TAM ATLAMAK ÜZEREYKEN İÇERİ ALDIM'
Olay esnasında arkadaşlarıyla evde oyun oynadığını belirten Günay, bağrışma seslerini duyar duymaz balkona çıktığını, burada kadının kendisini aşağıya sarkıttığını gördüğünü söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsun'da trafik kazasında uzman çavuş hayatını kaybetti
14 Eylül 2020 10:49
|Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis yaşamını yitirdi
14 Eylül 2020 10:26
|'Rahat uyu devrem, aslanlarınla intikamını alıyoruz'
14 Eylül 2020 09:25
|Tartıştığı annesini feci şekilde darp etti
14 Eylül 2020 09:21
|Tuvalet ihtiyacını gidermeye giderken 15 metrelik uçuruma yuvarlandı
14 Eylül 2020 08:48
|Şehirlerarası yolcu otobüsü yan yattı! Yaralılar var
14 Eylül 2020 07:10
|Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı
14 Eylül 2020 00:28
|Akaryakıt istasyonunu denetleyen gelir uzmanına saldırı
13 Eylül 2020 22:52
|Tapu İl Müdürlüğü'ne giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
13 Eylül 2020 19:03
|Ankara'da kadın sürücü ile kamyon şoförü kavga etti
13 Eylül 2020 18:56