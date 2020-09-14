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İngiltere'de cep telefonu kullanırken ölüme neden olan sürücülere müebbet hapis

İngiltere'de cep telefonu kullanırken ölüme neden olan sürücülere müebbet hapis geliyor
 14 Eylül 2020 11:21
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İngiltere'de cep telefonu kullanırken ölüme neden olan sürücülere müebbet hapis

İngiltere, İskoçya ve Galler'de alkollüyken, sürat yaparken ya da cep telefonu kullanırken başkalarının ölümüne yol açan sürücülerin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin bir yasa tasarısı hazırlandı.

Gelecek yılın başında parlamentoya sunulacağı açıklanan tasarıyla uyuşturucunun etkisi altında araç kullanırken ölüme sebebiyet veren sürücülerin de aynı cezayı alması öngörülüyor.

Halihazırda bu suçların her biri için ceza 14 yıl hapis.

Tasarıyla dikkatsiz sürüş sonucu başkalarının ciddi şekilde yaralanmasına neden olanlar için de hapis cezası getirilecek. Daha önce yasada böyle bir madde olmadığı için bu sürücüler sadece dikkatsiz sürüşten para cezası alıyordu.

'Yasaların gücünü hissetmeliler'

Trafik cezalarına ilişkin değişiklikler ilk olarak 2017'de gündeme getirilmiş ancak tasarı parlamentoya getirilememişti.

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