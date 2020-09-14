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GİB: Özel okul ücretlerindeki KDV veliye geri ödenebilir

Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Eylül itibariyle yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen özel okul ücretlerindeki KDV'nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair görüş verdi.
 14 Eylül 2020 11:34
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GİB: Özel okul ücretlerindeki KDV veliye geri ödenebilir

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Eylül 2020'den 30 Haziran 2021 tarihine kadar Katma Değer Vergisi ( KDV) yüzde 1'e indirilen eğitim öğretim ücretlerine ilişkin bir müjde de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi. Gelir İdaresi, yüzde 1'e indirilen KDV'ye konu olan eğitim öğretim ücretinin 1 Eylül'den önce ödenip faturasının kesilmiş olması halinde bile aradaki yüzde 7'lik farkın veliye ödenmesi gerektiği görüşünü açıkladı.

Maliye, Özel Okullar Derneği'nin sorusu üzerine gönderdiği yazıda öncelikli olarak verdiği kararın 3065 sayılı KDV Kanunu'na dayandırıldığını bildirdi. Kanunun 8/2 maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV'yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef olduğu, bu hususun kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerli olduğu, bu gibi sebeplerle fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazine'ye ödenen verginin işlemi yapan mükellefe iade edileceği belirtildi. Ancak söz konusu iadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu da ifade edildi.

Malın teslimi veya hizmetin yapılması

Kanunun 10/a maddesinde, vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla, 10/b maddesinde ise malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, 10/c maddesinde ise kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasıyla meydana geleceği da hatırlatılıyor. 35'inci maddesinde de malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği, bunun için iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olmasının ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğu kaydediliyor.

Gider pusulası ile geri verilecek

Açıklamada 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda yüzde 8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki yüzde 7'lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenerek yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.

Eğitim ve öğretim hizmeti veren mükellefler yani okullar ise gider pusulalarındaki KDV tutarlarını belgenin düzenlenerek alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilecek. Bu KDV tutarlarının özel okullarca ilgili dönemde indirim yoluyla giderilememesi halinde, 3065 sayılı Kanunun 29/2 maddesi kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde yüklenim KDV olarak dikkate alınması gerektiği de vurgulanarak okulların bu tutarı iade alabileceği açıklandı.

Ancak Gelir İdaresi görüşünde yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerde bu indirimin söz konusu olmayacağı kaydediliyor. Ancak bu hizmetlerde pandemi nedeniyle KDV yılsonuna kadar zaten yüzde 1 düzeyinde.
Memurlar.Net
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