Hayır yemeği veren kişinin testi pozitif çıkınca köy karantinaya alındı

PROF. RECEP TEKİN: BU AY GRİP VE KORONA ÇOK KARIŞACAK. TEMEL FARK SOLUNUM SIKINTISI Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: Bir kişide ateş, halsizlik, yorgunluk, hafif bir öksürük varsa grip de olabilir Covid-19 da olabilir ama nefes darlığı ya da solunum sıkıntısı başlıyorsa onu kesinlikle Covid-19 açısında araştırmamız gerekiyor. Tabi ki bu süreç içinde hastalarımız bundan sonra çok karışacaktır. Buradaki temel fark, özellikle solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat etsinler