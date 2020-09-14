10 kişiden 9'u sokağa çıkma yasağı uygulaması istiyor
|14 Eylül 2020 11:38
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Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulamasının tekrar gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu.
Ipsos'un Milliyet gazeteci için derlediği araştırmaya göre, toplumda neredeyse her 10 kişiden 9'u il bazında veya Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanması düşüncesine katılıyor.
Toplumun yüzde 87'si sokağa çıkma yasağı uygulamasını desteklerken, büyük bölümü uygulamanın il bazında değil tüm Türkiye'de uygulanması gerektiği kanısında. Sokağa çıkma yasağına karşı çıkanların oranı ise yüzde 5.
Toplu taşıma
Toplu taşıma araçlarından en az birini çok sık veya bazen kullananların oranı yüzde 51 seviyesinde, diğer bir ifadeyle her 2 kişiden birisi toplu taşıma kullanıcısı.
Vatandaşların yüzde 43'ü kendisini toplu taşımada hiç rahat hissetmediğini, yüzde 34'ü ise pek rahat hissetmediğini söyledi. Toplu taşımaların kalabalık olması gibi nedenlerden ötürü virus bulaşma ihtimalinin yüksek olması vatandaşları tedirgin ediyor.
Yüz yüze eğitim
Araştırmada ebeveynlere yüz yüze eğitim olması durumunda çocuklarını okula gönderme eğilimleri de soruldu.
Okul çağındaki her bir çocuk için alınan 10 cevaptan 6'sı 'Gönderirim', 2'si 'Göndermem', diğer 2'si ise 'Okula gönderip göndermeyeceği konusunda kararsızım' şeklinde oldu.
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