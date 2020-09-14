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Her hesap için aynı parola kullanıyoruz

Türkiye'de kullanıcıların sadece yüzde 36'sı her hesap için benzersiz parola kullanırken, kullanıcıların yüzde 89'unun parolalarını kendileri oluşturuyor.
 14 Eylül 2020 11:45
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Her hesap için aynı parola kullanıyoruz

Türkiye'de kullanıcıların sadece yüzde 36'sı her hesap için birbirinden farklı parola belirlerken, kullanıcıların yüzde 89'u parolalarını kendileri oluşturuyor.

Kaspersky tarafından hazırlanan "Kaspersky Global Gizlilik Raporu 2020" başlıklı rapora göre, Türkiye'deki kullanıcıların yarısı birkaç hesap için farklı parolalar kullandıklarını iddia ediyor, ancak bunların yalnızca yüzde 10'u benzersiz şifre oluşturmak için parola oluşturucuları veya özel yazılımları kullanıyor.

Tüm bu kaynaklar güvenle kullanılmak istenirse, her bir site için ayrı ayrı parola kullanılması ve hepsinin hatırlanması gerekiyor. Kullanıcıların yalnızca güvenilir kombinasyonları seçmesi, bunları düzenli olarak değiştirmesi ve aynı parolayı tekrar kullanmaktan kaçınması önem arz ediyor.

Tüm parolaları hatırlamak zor olduğu için kullanıcılar, ezberlemesi zor olan bu tip verileri genellikle bir kağıda ya da bilgisayarlarındaki bir text dosyasına yazıyor. Güvenli olmayan bu yol, parolaların kaybolmasına ya da çalınmasına neden olabiliyor.

- Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için öneriler

Kaspersky, kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaları için kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor:

"Hesaplara giriş bilgilerinizi paylaştığınız kişi sayısını azaltın ve parolalarınızı başkalarının bulabileceği kağıtlara ve cihazlara yazmaktan kaçının. Parolaları notlarda veya defterlerde tutmak kolay gelebilir fakat başkaları bunlara da diğerleri gibi kolay bir şekilde erişebilir. Kaspersky Güvenli Parola Kontrolü'nü kullanmayı deneyin. Bu hizmet parolanızın ne kadar güçlü olduğunu ve kırılmasının ne kadar zaman alacağını gösteriyor.

Kaspersky Password Manager gibi güvenilir güvenlik çözümlerinin oluşturduğu güçlü ve sağlam parolaları kullanın. Bu çözüm tüm hesaplara her seferinde güvenli ve benzersiz parolalar atayarak aynı parolayı birden fazla kez kullanmanızı önlüyor. Kişisel bilgilerinizi nasıl koruyacağınız ve raporun tamamını nasıl okuyacağınız konusunda daha fazla tavsiye için linki ziyaret edebilirsiniz."
Anadolu Ajansı
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