Başhekimin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
|14 Eylül 2020 11:51
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başhekimimiz Prof. Dr. Erdal Aktürk'ün yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testi sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavisini evde alan başhekimimizin şu an durumu iyidir. Başhekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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