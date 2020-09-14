Validen sert uyarı: Gözlerinin yaşına bakmayız
|14 Eylül 2020 12:10
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Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemiye rağmen kumar oynandığının tespit edildiğini duyurdu.
''COVID-19 İLE OYUN OLMAZ''
Vali Sonel paylaşımında, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Covid-19 ile oyun olmaz" ifadelerine yer verdi.
19 KİŞİYE 60 BİN 420 LİRA CEZA
Kentte gerçekleştirilen operasyonda bir araya gelerek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, kişi başı 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 60 bin 420 TL ceza verildi.
19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarlarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Kişi başı 3180'den ;Toplamda 60.420 ceza verdik.Covid-19 ile oyun olmaz.#Maske#Mesafe#Temizlik pic.twitter.com/3yLlyJ7zkHTuncay Sonel (@tuncaysonel) September 14, 2020
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