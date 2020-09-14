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Hizmette aksama olmaması koşuluyla, pandemi dolaysıyla talep edene aylıksız izin verilmelidir

657 sayılı Kanunun 108'nci maddesinde yer alan aylıksız izin halleri çok sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu hallere pandemi gibi olağanüstü durumlar da eklenebilir. Kurumların onayına tabi olmak koşuluyla, isteyen memura 1 yıldan az olmamak koşuluyla aylıksız izin verilmesi halinde, bu uygulamanın hem Devlete yükü olmayacak hem de memurun talebi karşılanmış olacaktır.
 14 Eylül 2020 12:23
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Hizmette aksama olmaması koşuluyla, pandemi dolaysıyla talep edene aylıksız izin verilmelidir

Aylıksız izin halleri 657 sayılı Kanunun 108'nci maddesinde düzenlenmiştir. Belirli bir şarta bağlı izinler dışında, hizmet süresi şartına bağlı tek izin türü şu şekildedir:

"Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, (...) olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz."

Görüleceği üzere madde metni aylıksız izin verilebilecek hali oldukça sınırlamış ve hizmet süresi şartına (5 ve 10 yıl gibi) bağlamıştır.

Oysaki esnek çalışmayla birlikte görülmüştür ki, bazı kurumlarda işler dönüşümlü çalışmaya rağmen rahatlıkla yürütülmektedir. Tabi bu her kurum için geçerli değildir. Örneğin Sağlık Bakanlığında böyle bir şey söz konusu olamamaktadır.

Ancak, Sağlık Bakanlığı gibi özellikli kurumlar dışında kalan kurum personelinin aylıksız izin almasına imkan tanınması halinde, hem hizmette bir aksama olmayacak hem de Devlet tasarruf edecektir. Bu türden bir uygulamanın Devlete hiçbir yükü bulunmamaktadır.

Burada hizmette bir aksama olmaması için
1- İzin taleplerinin kurum iznine bağlanması
2- İzin taleplerinin en az 1 veya 2 yıl olmaması
gibi iki önemli şart konabilir.

Bu halde hem çocuğundan dolayı sıkıntı yaşayan veliler için bir fırsat ortaya çıkmış olur hem de pandemi dolayıyla evde kalmayı göze alan personelin talebi karşılanmış olur. Üstelik, kurum izni olacağı, hizmette de bir aksama olmaz.
Memurlar.Net - Özel

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