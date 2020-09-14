1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYİM eski üyesi Cemil Çelik'in 15 yıla kadar hapsi istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Cemil Çelik'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
 14 Eylül 2020 12:26
Yazdır
AYİM eski üyesi Cemil Çelik'in 15 yıla kadar hapsi istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Cemil Çelik'in Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Çelik katılmadı, salonda avukatları hazır bulundu.

Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından esas hakkındaki mütalaayı sunmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat'a söz verildi.

Çelik'in örgüt içinde yer aldığı belirtilen mütalaada, sanığın AYİM üyesi olduktan sonra da FETÖ mensuplarıyla birlikte hareket ettiği bildirildi.

Mütalaada, Çelik'in FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) yeniden yapılandırmaya yönelik faaliyetlerine katıldığı kaydedildi.

Cemil Çelik'in örgütün menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yaptığı ifade edilen mütalaada, FETÖ'nün gizlilik amacıyla bazı üyelerine verdiği operasyonel hattın sanık tarafından kullanıldığı bildirildi.

Mütalaada, örgüt içi buluşmaları ve toplantıları da organize eden Çelik'in, FETÖ mensuplarıyla iletişimde kullanılan ankesörlü telefonlardan arandığı kaydedildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle, örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu belirtilen mütalaada, Çelik hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30'uncu maddesinin uygulanmaması talep edildi.

Esas hakkındaki mütalaada sanık Çelik'in "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde AYİM üyesi olarak konumlandırılması, FETÖ'nün mahrem yapısı içinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi, Çelik hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Çelik'in avukatları, esas hakkındaki savunmanın hazırlanması için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol şartının devamına, Çelik'e ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı karar için 12 Ekim'e bıraktı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
21 ilde 'ankesör' operasyonu: Muvazzafların da olduğu 53 gözaltı
14 Eylül 2020 13:10		 PKK'ya yaz darbesi
14 Eylül 2020 11:53
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
14 Eylül 2020 11:53		 Suriye'de Kızılay aracına saldırı: Bir personel şehit oldu
14 Eylül 2020 11:47
Bursa'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
14 Eylül 2020 11:00		 17 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 23 gözaltı
14 Eylül 2020 10:57
Soylu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi
13 Eylül 2020 23:30		 PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
13 Eylül 2020 22:31
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu sınırda yakalandı
13 Eylül 2020 20:35		 Hakkari'den acı haber: Bir astsubayımız şehit oldu
13 Eylül 2020 20:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:23 - Sıfır telefon fiyatları ikinci eli vurdu13:20 - NTV muhabiri koronavirüse yakalandı13:19 - Bakan Pakdemirli açıkladı: 17 milyar TL hesaplara yattı13:17 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:14 - Polislere hakaret edip, ısıran kadına soruşturma13:10 - 21 ilde 'ankesör' operasyonu: Muvazzafların da olduğu 53 gözaltı
13:06 - Muğla Milli Eğitim Müdürü, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi13:05 - İtalya'da, okullar eğitime başladı13:03 - Aile hekimi, motosiklet kazasında hayatını kaybetti12:59 - AK Parti Sözcüsü Çelik, Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı12:52 - Adliye önünde yemin için saatlerce bekletilen bilirkişiler isyan etti12:50 - Tecavüz suçlamasında, müfettişler incelemeyi tamamladı
12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:35 - Testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı12:31 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamlanma tarihini açıkladı12:29 - Maske takmayan, polisi görünce yolunu değiştiren kadına tutanak12:26 - AYİM eski üyesi Cemil Çelik'in 15 yıla kadar hapsi istendi
12:25 - Bakan Kasapoğlu: Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü
DSÖ: Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm göreceğiz
Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanına tepki
Kamu görevlilerinin kendilerine sorması gereken kritik sorular
Valilik, kamu ve özel sektör mesai düzenlemesi için harekete geçti
Kamuda 'elektronik mühür' dönemi
Benzine indirim geliyor
Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı
Avukatlar ikinci baro için organize olamadı
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
100 bin karantina kaçağı var 1
ismail kartal 1
üstün dökmen'in okullar kesinlikle açılmalı yorumu 1
izolasyondan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi 1
hiç havamda değilim 1
hiç uğraşamam 1
vedat muriqi 1
canan kaftancıoğlu'nun atatürk demeyi tercih etmemesi 1
12 Eylül Darbesi 1
konya'da 2 ilkokul müdürünün coronadan ölmesi 1
SON İLANLAR
44'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü 1 Aşçı Alacak
Erdek Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çalışma Bakanlığı, AB projesi kapsamında 10 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Tunceli İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam