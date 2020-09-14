Testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı
|14 Eylül 2020 12:35
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Otobüsteki 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için evlerine gönderildi.
Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan A.G., koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip, ambulansla Ankara'daki evine geri götürüldü.
Ankara'da yaşayan A.G. isimli kadın, 1 gün önce koronavirüs testi yaptırdı. A.G.'nin dün test sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, test sonucunu bildirmek ve tedavi süreci için A.G.'yi aradıklarında otobüsle Kırşehir'e gittiğini öğrendi.
Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan A.G., koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip, ambulansla Ankara'daki evine geri götürüldü.
A.G.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü, Kırşehir merkeze girmeden önce Akpınar ilçesi mevkisinde jandarma tarafından durduruldu.
Otobüste bulunan 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için Kırşehir'deki evlerine gönderildi.
Koronavirüs test sonucunu beklemeden otobüse bindiği anlaşılan A.G., koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık ekipleri tarafından otobüsten indirilip, ambulansla Ankara'daki evine geri götürüldü. Otobüste bulunan 17 kişi de kendilerini izole etmeleri için Kırşehir'deki evlerine gönderildi.
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