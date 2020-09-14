Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.112,00 lira oldu.
|14 Eylül 2020 12:47
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,10 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.112,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|468,70
|468,90
|468,90
|467,10
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.090,00
|3.111,00
|3.091,00
|3.112,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|427,60
|431,60
|427,90
|431,90
|Lira(Tam) Ziynet
|3.020,00
|3.040,00
|3.021,00
|3.041,00
|Yarım Ziynet
|1.510,00
|1.520,00
|1.511,00
|1.521,00
|Çeyrek Ziynet
|755,00
|760,00
|756,00
|761,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
14 Eylül 2020 13:17
|Dolar'dan yeni rekor geldi
14 Eylül 2020 12:13
|Gram altın 469 lira seviyelerinde
14 Eylül 2020 11:08
|Borsa İstanbul'a yerli akını devam ediyor
13 Eylül 2020 13:50
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
11 Eylül 2020 18:36
|Çeyrek altın yeniden 760 TL oldu
11 Eylül 2020 17:26
|Dolar haftayı yükselişle kapattı
11 Eylül 2020 17:22
|Gram altın 467 lira seviyelerinde
11 Eylül 2020 11:28
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
10 Eylül 2020 18:28
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
10 Eylül 2020 17:22