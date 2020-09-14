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Aile hekimi, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kullandığı motosiklet devrilen aile hekimi yaşamını yitirdi.
 14 Eylül 2020 13:03
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Aile hekimi, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kullandığı motosiklet devrilen aile hekimi yaşamını yitirdi.

Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Deniz Karasu, Belceğiz köyü yakınlarında motosikletiyle kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Karasu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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