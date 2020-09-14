AK Parti Sözcüsü Çelik, Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı
|14 Eylül 2020 12:59
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Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılaya yapılan alçak saldırıyı kınadığını belirtti.
Çelik, şunları kaydetti:
"Suriye'nin El-Bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.
Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz."
Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.Ömer Çelik (@omerrcelik) September 14, 2020
Araçlarında @Kizilay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.
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