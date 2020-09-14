1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı.
 14 Eylül 2020 12:59
Yazdır
AK Parti Sözcüsü Çelik, Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılaya yapılan alçak saldırıyı kınadığını belirtti.

Çelik, şunları kaydetti:

"Suriye'nin El-Bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kasapoğlu: Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın
14 Eylül 2020 12:25		 Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanına tepki
14 Eylül 2020 11:42
Çavuşoğlu: Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmezse gerginlik bitmez
14 Eylül 2020 10:17		 Sözcü Kalın: Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yok
14 Eylül 2020 10:04
Mahir Ünal: Yüzde 40-42 bandının altına hiç düşmedik
14 Eylül 2020 08:10		 Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Meis adasına tahrik ziyareti
14 Eylül 2020 06:40
Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var
14 Eylül 2020 06:10		 Bakanlık Açıkladı: Oruç reis araştırma faaliyetlerine devam edecek
14 Eylül 2020 01:32
Aksoy: GKRY ile ABD anlaşması Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyecek
14 Eylül 2020 01:30		 Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi
14 Eylül 2020 00:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:23 - Sıfır telefon fiyatları ikinci eli vurdu13:20 - NTV muhabiri koronavirüse yakalandı13:19 - Bakan Pakdemirli açıkladı: 17 milyar TL hesaplara yattı13:17 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:14 - Polislere hakaret edip, ısıran kadına soruşturma13:10 - 21 ilde 'ankesör' operasyonu: Muvazzafların da olduğu 53 gözaltı
13:06 - Muğla Milli Eğitim Müdürü, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi13:05 - İtalya'da, okullar eğitime başladı13:03 - Aile hekimi, motosiklet kazasında hayatını kaybetti12:59 - AK Parti Sözcüsü Çelik, Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıyı kınadı12:52 - Adliye önünde yemin için saatlerce bekletilen bilirkişiler isyan etti12:50 - Tecavüz suçlamasında, müfettişler incelemeyi tamamladı
12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:35 - Testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı12:31 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamlanma tarihini açıkladı12:29 - Maske takmayan, polisi görünce yolunu değiştiren kadına tutanak12:26 - AYİM eski üyesi Cemil Çelik'in 15 yıla kadar hapsi istendi
12:25 - Bakan Kasapoğlu: Spor, hayatınızdan hiç eksik olmasın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü
Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanına tepki
DSÖ: Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm göreceğiz
Kamu görevlilerinin kendilerine sorması gereken kritik sorular
Valilik, kamu ve özel sektör mesai düzenlemesi için harekete geçti
Kamuda 'elektronik mühür' dönemi
Benzine indirim geliyor
Polislere hakaret edip, ısıran kadın serbest bırakıldı
Avukatlar ikinci baro için organize olamadı
Canan Kaftancıoğlu 'Atatürk' ismini kullanmadı, partisi tepki gösterdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küçük 3
emporio armani milano 1
Koronavirüs insan yapımı 1
100 bin karantina kaçağı var 1
küçük şeyler 1
canan kaftancıoğlu'nun atatürk demeyi tercih etmemesi 1
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
ismail kartal 1
dişçi korkusu 1
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Onarım Destek Komutanlığı 1 İşçi Alacak
44'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü 1 Aşçı Alacak
Erdek Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çalışma Bakanlığı, AB projesi kapsamında 10 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Devrek Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam