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21 ilde 'ankesör' operasyonu: Muvazzafların da olduğu 53 gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında 21 ilde 76 adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sürüyor
 14 Eylül 2020 13:10
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21 ilde 'ankesör' operasyonu: Muvazzafların da olduğu 53 gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında 21 ilde 76 adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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