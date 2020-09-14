NTV muhabiri koronavirüse yakalandı
NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya koronavirüse yakalandığını duyurdu.
|14 Eylül 2020 13:20
|Yazdır
NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor..."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Uzmanından uzaktan eğitim döneminde ailelere 9 altın öneri
14 Eylül 2020 14:48
|Suriye'de görevli Türk Kızılay personelinin şehadet haberi ailesine verildi
14 Eylül 2020 14:26
|Virüs tedavisi gören Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlendi
14 Eylül 2020 14:12
|Meteoroloji'den toz bulutu için yeni uyarı! Bu illere dikkat
14 Eylül 2020 13:54
|Virüsten ölmeden önce 'Ben geç kaldım, siz kalmayın' diye uyarmış
14 Eylül 2020 13:46
|Çalışmalarda sona gelindi... Görüntü kirliliği sona eriyor
14 Eylül 2020 13:43
|İki mahallede muhtar kararıyla karantina: Evden çıkmak yasak
14 Eylül 2020 13:42
|Bu ilde 660 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 7'si hayatını kaybetti
14 Eylül 2020 13:36
|Virüsü yenen Başkan'dan 'maske, mesafe, temizlik' uyarısı
14 Eylül 2020 13:30
|Bakan Pakdemirli açıkladı: 17 milyar TL hesaplara yattı
14 Eylül 2020 13:19