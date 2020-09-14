İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|14 Eylül 2020 14:41
|Yazdır
OSMANİYE
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tatarlı köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
Köye giriş ve çıkışların 14 gün sınırlandırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Tatarlı köyünde Kovid-19 pozitif tanısı konulan hastanın temas öyküsünün olması nedeniyle tedbir amaçlı bulaşın önlenmesini sağlamak, vatandaşlarımızın sağlığını korumak, Kovid-19 salgınının kontrolü ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince Tatarlı köyüne giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir."
Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak, geçişleri kontrollü olarak sağlıyor.
ADIYAMAN
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 38 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 38 evde karantina uygulanmaya başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adliye önünde yemin için saatlerce bekletilen bilirkişiler isyan etti
14 Eylül 2020 12:52
|Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamlanma tarihini açıkladı
14 Eylül 2020 12:31
|Maske takmayan, polisi görünce yolunu değiştiren kadına tutanak
14 Eylül 2020 12:29
|Karantinada olması gereken kişi otomobille gezerken yakalandı
14 Eylül 2020 12:15
|Validen sert uyarı: Gözlerinin yaşına bakmayız
14 Eylül 2020 12:10
|GİB: Özel okul ücretlerindeki KDV veliye geri ödenebilir
14 Eylül 2020 11:34
|Valilik 'Kürtlere yönelik saldırı' iddialarını yalanladı
14 Eylül 2020 10:50
|Polis masal yoluyla çocukları kötü niyetli kişilere karşı bilgilendirdi
14 Eylül 2020 10:22
|Salgın izni infazdan düşecek mi?
14 Eylül 2020 10:06
|Düğünde çekilen halay pahalıya patladı
14 Eylül 2020 08:02