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İki ilden yeni karantina haberleri geldi

İki ilimizde bazı yerleşim yerlerinde koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı
 14 Eylül 2020 14:41
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OSMANİYE

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tatarlı köyünde karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Köye giriş ve çıkışların 14 gün sınırlandırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Tatarlı köyünde Kovid-19 pozitif tanısı konulan hastanın temas öyküsünün olması nedeniyle tedbir amaçlı bulaşın önlenmesini sağlamak, vatandaşlarımızın sağlığını korumak, Kovid-19 salgınının kontrolü ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince Tatarlı köyüne giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verilmiştir."

Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak, geçişleri kontrollü olarak sağlıyor.

ADIYAMAN

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 38 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 38 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Memurlar.Net
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