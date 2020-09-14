Bu ilde 660 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 7'si hayatını kaybetti
|14 Eylül 2020 13:36
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İHA'da yer alan habere göre; Diyarbakır'da şimdiye kadar 660 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı, bunlardan 7'sinin hastalık nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çin'in Wuhan ketinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemiye dönüşen korona virüs, sağlık çalışanlarının da yakasını bırakmadı. Diyarbakır'da şimdiye kadar 660 sağlık çalışanının korona virüse yakalandığı ve bunlardan 7'sinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çeşitli çeşitli birimlerde çalışan 174 diş hekimi, 1 diş hekimi klinik yardımcısı, 243 ebe ve hemşire, 16 paramedik ve ATT, 80 personel, 33 tekniker, 11 otomasyon görevlisi, 13 güvenlik görevlisi, 15 memur, 8 laborant, 2 müdür, 8 şoför, 1 aşçı, 36 sekreter, 1 raportör, 2 portör, 2 sosyal hizmetler uzmanı, 4 psikolog, 1 çocuk gelişim, 1 eczacı, 1 fizyoterapist olmak üzre toplamda 660 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı.
Bunlardan 7'si hayatını kaybetti.
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