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Çalışmalarda sona gelindi... Görüntü kirliliği sona eriyor

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı.
 14 Eylül 2020 13:43
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Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin ise sökümüne bu hafta içinde başlanacağı öğrenildi.

YAPIMINA 2016 YILINDA BAŞLANMIŞTI

Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla 2016 yılının Mart ayında projeye başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı. Daha sonra da kuleye kıvrımlı formunu veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ardından kaplama işlemleri ve kulenin giriş bölümü tamamlanmıştı.

KULEDEN YAYINLAR BAŞLADI

Kulenin elektronik sistemlerinin yerleştirilmesinin ardından sürdürülen test çalışmalarının başarılı geçmesinin ardından İstanbul'daki tüm radyoların yayınları kuleye taşındı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından artık İstanbul'daki tüm radyo yayınları yeni kuleden verilmeye başlandı. Televizyon yayınlarının da bu kuleye alınması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

SOSYAL ALANLAR DAHA SONRA AÇILACAK

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinde bulunan lokanta ve seyir terasları gibi sosyal alanların ise daha sonra devreye sokulacağı belirtildi. Bu alanlardaki çalışmaların da hızla devam ettiği belirtildi. Kulede şu anda çalışmalar kulenin giriş bölümünde yoğunlaşmış durumda.

ESKİ ANTENLER SÖKÜLMEYE BAŞLANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan antenlerin söküm işine bu hafta içinde başlanacağını belirtmişti. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca Tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.

İSTANBUL'UN YENİ SEMBOLÜ

Yüksekliği girişinden itibaren 388,5 metre olan kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yükseklikte. Kule 4 katı yerin altında her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşuyor. Sosyal alanlarının açılmasıyla İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunuyor. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.
DHA
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