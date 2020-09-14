Alışverişten dönen polis memuruna otomobil çarptı
|14 Eylül 2020 14:18
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Kahramanmaraş'ta market alışverişi sonrası yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuruna otomobilin çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Kaya (35), aşurelik malzeme almak için geldiği markette alışveriş yaptıktan sonra eve dönüş yolunda otomobil çarpmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, alkollü olduğu öğrenilen 02 EG 125 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Turhan (19), seyir halindeyken yolunun karşısına geçmeye çalışan polis memuru Alil Kaya'ya çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan polis memuru ellerindeki poşetlerle yere düşüyor.
Polis memuru Kaya'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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