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Bu restoranda maske takmayanlara küsülecek ve itinayla trip atılacak

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, fast food restoran sahibi Mert İslam Metin (27), maske takmayan müşterileri için cama, 'Maske takmayan müşterilere küsülecek ve itinayla trip atılacaktır', 'Bana bir şey olmaz, Ameriganın oyunu bunlar demeyiniz' yazıları astı. Yazıları astıktan sonra maskesiz gelen müşteri olmadığını söyleyen Metin,"Demek ki insanların gözüne sokmak gerekiyormuş" dedi.
 14 Eylül 2020 14:22
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Başiskele Yuvacık'ta bulunan fast food restoranın sahibi Mert İslam Metin, maskesiz gelen müşteriler ile başa çıkamayınca ilginç bir yola başvurdu. Metin, restoranının camına, 'Maske takmayan müşterilere küsülecek ve itinayla trip atılacaktır', 'Kim görecek bu saatte, bana bir şey olmaz', 'Ameriganın oyunu bunlar demeyiniz', "Arabada unutulan maskelerden müessesemiz sorumlu değildir' yazıları astı.

Yazıların işe yaradığını, restorana gelen müşterilerin artık maske kullanımına dikkat ettiğini ifade eden Mert İslam Metin, şunları söyledi:

"Nisan ayından beri pandemi sürecindeyiz, bu sürecin bize büyük eksileri oldu maalesef. İşletme açısından düşünecek olursam, halk boşladı ama işletmeler daha sıkı tutmaya başladı. Bunun en önemli nedeni de para cezası. İşletmeler de para cezası yiyor, vatandaşlar da para cezası yiyor. İnsanları uyarmaktan yorulduk. En sonunda kavga aşamasına gelindiği için bu yönteme başvurdum. Uyarılarımız yanlış anlaşıldığı için esprili bir dil kullanmaya çalıştım. Sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Sinir anımda aklıma gelen cümlelerdi bunlar. İnsanları kırmamak, ne yardan ne serden geçerim diyerek böyle bir dil kullandım."

Birçok işletmenin bu konuda mağdur olduğunu belirten Metin, "Yazıları astıktan sonra bir tane maskesiz insan bulamadık. Yazılarımız dikkate alınmış. Demek ki insanların gözüne sokmak gerekiyor. Biz isteriz ki bu süreci mutlu bir şekilde atlatalım. Kendilerini kormazlarsa da bizleri korusunlar. Bizim gibi birçok işletme olduğuna eminim, belki onların sesi olabiliriz" diye konuştu.
DHA
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