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Kızılay Başkanı: Saldırı bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu olay, 2011 yılından bu yana Suriye'nin içerisinde bulunan ve sadece buradaki sivil insanların acısını dindirmek için gayret sarf eden Kızılaya değil bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir. Bu terör eylemini lanetleniyoruz." dedi.
 14 Eylül 2020 15:12
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu olay, 2011 yılından bu yana Suriye'nin içerisinde bulunan ve sadece buradaki sivil insanların acısını dindirmek için gayret sarf eden Kızılaya değil bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir. Bu terör eylemini lanetleniyoruz." dedi.

Kınık, Gaziantep Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 09.15 sıralarında Çobanbey Sınır Kapısı'nda El-Bab'dan sevgi mağazasına doğru hareket eden Kızılay aracındaki 3 personelin, kimliği henüz belirlenemeyen iki aracın çapraz ateşe alması neticesi saldırıya maruz kaldığını anlattı.

Saldırıda Mehmet Arif Kıdıman'ın şehit olduğunu anlatan Kınık, şunları söyledi:

"Bu kimliği belirsiz, araç plakası olmayan askeri kamuflaj giymiş, yüzleri örtülü silahlı saldırganlar bölgede Kızılayımızın üzerinde amblemi bulunan, hilali bulunan uluslararası hukuk tarafından dokunulmazlığı bu anlamda garanti altına alınmış, üzerinde Kızılay yelekleri bulunan insani yardım personellerini hedef aldılar. Bu olay, 2011 yılından bu yana Suriye'nin içerisinde bulunan ve sadece buradaki sivil insanların acısını dindirmek için gayret sarf eden Kızılaya değil bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir. Bu terör eylemini lanetleniyoruz."

- "Kızılaycılar hedef değildir"

Bölgede yüzlerce projeyle milyonlarca kişiye ellerini uzattıklarını ifade eden Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları yaparken uluslararası insancıl hukukun bize verdiği koruma haklarıyla BM'nin ilgili kuruluşlarının ve insancıl aktörlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirmekteyiz. Devletimizin yerel unsurlarıyla eş güdüm halinde ve Suriyeli yerel unsurlarla eş güdüm halinde bu faaliyetlerimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Milyonlarca insanın burada insani yardıma muhtaç olduğunu biliyoruz. Kızılaycı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralanan Kızılaycı kardeşimize acil şifalar diliyorum. Bölgede faaliyetlerimiz sürecek. Biz bu bölgedeki son insan acısını dindirene kadar Kızılaycılık faaliyetimizi hiçbir taraf gözetmeksizin, mazlumun kim olduğuna bakmaksızın sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için Brüksel, Cenevre, Birleşmiş Milletler nezdinde arkadaşlarımız olayın takipçisi. Bu tarz ihlalleri de hukuk nezdinde, uluslararası mecralarda takip edeceğiz. Bizler de bütün bu sürecin aydınlatılması ve bu insancıl hukuk ihlalinin adalet nezdinde de bırakılmaması için çabalarımızı sarf edeceğiz. Son bir kez daha bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz; insani yardım çalışanları hedef değildir, Kızılaycılar hedef değildir, üzerinde amblem taşıyan insani yardım görevlileri hedef değildir. Savaşlarda taraf değildir, onlar sadece insanlık tarafındadır ve korunması gerekir. Bir kez daha bu olayı lanetliyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, başımız sağ olsun."

- "Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kınık, "Bundan sonra atacağınız adımlar nelerdir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu bölgede koruma, gıda temini, barınma, psiko-sosyal temelli, Sağlık Bakanlığıyla yürütülen çok boyutlu çalışmalarımız var. Bu çalışmalar bu bölgedeki maalesef 9 yılı aşan çatışmaların oluşturmuş olduğu kamu düzensizliği ve çatışma bölgelerindeki sivillerin çatışmaya açık ve korunmasızlığı nedeniyle bizim mecbur olduğumuz bir eylem. Bunu dünyadan çokça da o bölgeye yönelik destek almadan maalesef yürütmek durumunda kalıyoruz. Bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerek o bölgedeki sivillerin korunması için gerekse elimizden geldiği kadar bu insanlara yardımlarımızın ulaştırılması için çabalarımız devam edecek."
Anadolu Ajansı
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