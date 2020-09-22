Özel kalem müdürlerinin özel hizmet tazminat oranı nedir?
|22 Eylül 2020 00:03
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SORU: Merhaba. Memurlar net maaş robotunda özel kalem müdürünün özel hizmet tazminatı oranı 210 olarak belirlenmiş. Ancak bir çok kurum 155 olarak hesap yapıyor. Sizin girdiğiniz oranın sebebi nedir acaba. Cevap için teşekkürler
CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda "İstisnai memurluklar" başlıklı 59 uncu maddesinde; "....Özel Kalem Müdürlüklerine...bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir....." hükmü yer almaktadır.
İstisnai memuriyet olan özel kalem müdürü unvanı 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına ekli özel hizmet tazminat oranlarını gösteren II sayılı Cetvelin Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün Grup 5 kısmında Bakanlık Özel Kalem Müdürü alacağı özel hizmet tazminat oranı düzenlemiştir.
|
GRUP-5....................................: 210
|
16- Bakanlık Özel Kalem Müdürü.: 1
Söz konusu düzenlemeye göre 1. Derece Bakanlık Özel Kalem Müdürünün Özel Hizmet Tazminat oranı 210 olduğundan maaş robotunu bu şekilde hazırlanmıştı.
Ancak; diğer kamu kurumlarında, büyükşehir belediyesi ve diğer belediyelerde ise kadro derecesine göre müdür unvanı için öngörülen özel hizmet tazminatının ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.
|
ÜNVAN ADI
|
KADRO DERECESİ
|
ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANI
|
Özel Kalem Müdürü
|
1
|
135
|
Özel Kalem Müdürü
|
2
|
100
|
Özel Kalem Müdürü
|
3
|
80
|
Özel Kalem Müdürü
|
4
|
68
|
Özel Kalem Müdürü
|
5
|
60
|
Özel Kalem Müdürü
|
6
|
60
|
Özel Kalem Müdürü
|
7
|
60
|
Özel Kalem Müdürü
|
8
|
50
|
Özel Kalem Müdürü
|
9
|
50
Ayrıca, sorunuzda belirtmiş olduğunuz bazı kurumların özel hizmet tazminat oranını 155 üzerinde ödemesi hakkında ise teknik hizmetler sınıfından olup müdürlük kadrosuna geçenler için yapılan düzenleme kapsamında ödendiğini düşünmekteyiz.
"17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına ekli özel hizmet tazminat oranlarını gösteren II sayılı Cetvelin Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün Grup 8 kısmının 7 inci sırasında : 155
7 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip olanlardan Daire Başkan Yardımcısı, İl Müdür Yardımcısı, Başkan, Grup Başkanı, Proje Müdürü, Grup Müdürü, İşletme Müdürü, Şirket Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Başuzman (KİT) kadrosunda olanlar ve bunların yardımcıları: 1"
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