Bereketli geçen sezon balıkçıları mutlu ediyor
|14 Eylül 2020 15:58
|Yazdır
Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle av miktarında artış yaşanmasını bekliyor.
Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta denize açılan balıkçılar bol miktarda palamut, istavrit ve mezgit avlamaya devam ediyor.
Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, sezonun bereketli geçmesinin balıkçıları mutlu ettiğini söyledi.
Özelikle palamut avcılığının yüz güldürmeye devam ettiğini vurgulayan Tuncer, "Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığının 3-4 derece azalmasıyla avcılığın daha da artacağını bekliyoruz." dedi.
Tuncer, geçen sezona oranla balık avında ciddi derecede artış yaşandığını belirterek, "Palamut avcılığında yüzde 80'lere varan artış söz konusu. Yine diğer balık türlerinde artış yaşandığını gözlemliyoruz. İnşallah bu artış tüm sezon boyunca devam eder. Palamut gibi bol miktarda hamsi avlarız." diye konuştu.
Balıkçı Mert Kanal ise hava sıcaklığının yüksek seyretmesinin balık satışını olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Yaz aylarında genel anlamda balık tüketiminin azaldığına işaret eden Kanal, "Eylül ayının ortasına gelmemize rağmen hava çok sıcak. Dolayısıyla bu durum balık satışlarını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar sıcak havada pek balık tüketmeye yanaşmıyorlar." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gözaltına alınan şüphelinin testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı
14 Eylül 2020 16:02
|Uzmanından uzaktan eğitim döneminde ailelere 9 altın öneri
14 Eylül 2020 14:48
|Suriye'de görevli Türk Kızılay personelinin şehadet haberi ailesine verildi
14 Eylül 2020 14:26
|Virüs tedavisi gören Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlendi
14 Eylül 2020 14:12
|Meteoroloji'den toz bulutu için yeni uyarı! Bu illere dikkat
14 Eylül 2020 13:54
|Virüsten ölmeden önce 'Ben geç kaldım, siz kalmayın' diye uyarmış
14 Eylül 2020 13:46
|Çalışmalarda sona gelindi... Görüntü kirliliği sona eriyor
14 Eylül 2020 13:43
|İki mahallede muhtar kararıyla karantina: Evden çıkmak yasak
14 Eylül 2020 13:42
|Bu ilde 660 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 7'si hayatını kaybetti
14 Eylül 2020 13:36
|Virüsü yenen Başkan'dan 'maske, mesafe, temizlik' uyarısı
14 Eylül 2020 13:30