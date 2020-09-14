1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bereketli geçen sezon balıkçıları mutlu ediyor

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle av miktarında artış yaşanmasını bekliyor.
 14 Eylül 2020 15:58
Yazdır
Bereketli geçen sezon balıkçıları mutlu ediyor

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle av miktarında artış yaşanmasını bekliyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta denize açılan balıkçılar bol miktarda palamut, istavrit ve mezgit avlamaya devam ediyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, sezonun bereketli geçmesinin balıkçıları mutlu ettiğini söyledi.

Özelikle palamut avcılığının yüz güldürmeye devam ettiğini vurgulayan Tuncer, "Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden deniz suyu sıcaklığının 3-4 derece azalmasıyla avcılığın daha da artacağını bekliyoruz." dedi.

Tuncer, geçen sezona oranla balık avında ciddi derecede artış yaşandığını belirterek, "Palamut avcılığında yüzde 80'lere varan artış söz konusu. Yine diğer balık türlerinde artış yaşandığını gözlemliyoruz. İnşallah bu artış tüm sezon boyunca devam eder. Palamut gibi bol miktarda hamsi avlarız." diye konuştu.

Balıkçı Mert Kanal ise hava sıcaklığının yüksek seyretmesinin balık satışını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Yaz aylarında genel anlamda balık tüketiminin azaldığına işaret eden Kanal, "Eylül ayının ortasına gelmemize rağmen hava çok sıcak. Dolayısıyla bu durum balık satışlarını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar sıcak havada pek balık tüketmeye yanaşmıyorlar." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gözaltına alınan şüphelinin testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı
14 Eylül 2020 16:02		 Uzmanından uzaktan eğitim döneminde ailelere 9 altın öneri
14 Eylül 2020 14:48
Suriye'de görevli Türk Kızılay personelinin şehadet haberi ailesine verildi
14 Eylül 2020 14:26		 Virüs tedavisi gören Başkan Böcek'in akciğerlerinde iyileşme izlendi
14 Eylül 2020 14:12
Meteoroloji'den toz bulutu için yeni uyarı! Bu illere dikkat
14 Eylül 2020 13:54		 Virüsten ölmeden önce 'Ben geç kaldım, siz kalmayın' diye uyarmış
14 Eylül 2020 13:46
Çalışmalarda sona gelindi... Görüntü kirliliği sona eriyor
14 Eylül 2020 13:43		 İki mahallede muhtar kararıyla karantina: Evden çıkmak yasak
14 Eylül 2020 13:42
Bu ilde 660 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 7'si hayatını kaybetti
14 Eylül 2020 13:36		 Virüsü yenen Başkan'dan 'maske, mesafe, temizlik' uyarısı
14 Eylül 2020 13:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:27 - Memurlar.net GYS platformundaki bazı sorular, birebir sınavda çıktı16:25 - Bakan Koca: Yaralı Kızılay personeli Kilis'e sevk edildi16:11 - Kendinden sosyal mesafeli köy: Sadece 5 kişi yaşıyor16:02 - Gözaltına alınan şüphelinin testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı15:58 - Bereketli geçen sezon balıkçıları mutlu ediyor15:42 - Temizlik işçilerinden çevreye bırakılan çöplere Karadeniz şivesiyle tepki
15:36 - Çameli Kaymakamlığına Kerem Yenigün atandı15:25 - İşletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlanacak15:12 - Kızılay Başkanı: Saldırı bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir15:07 - MEB'den yüz yüze eğitime başlayacak özel gereksinimli öğrencilere 'Özel Set'14:56 - Türkiye'den Bangladeş'e virüsle mücadele için tıbbi yardım14:48 - Uzmanından uzaktan eğitim döneminde ailelere 9 altın öneri
14:41 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi14:37 - KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı14:34 - KPSS her yıl yapılmalı! İki yılda bir yapılan başka bir sınav yok14:26 - Suriye'de görevli Türk Kızılay personelinin şehadet haberi ailesine verildi14:22 - Bu restoranda maske takmayanlara küsülecek ve itinayla trip atılacak
14:18 - Otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü
KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanına tepki
DSÖ: Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm göreceğiz
Bu ilde 660 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 7'si hayatını kaybetti
Kamu görevlilerinin kendilerine sorması gereken kritik sorular
Muğla Milli Eğitim Müdürü, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi
Benzine indirim geliyor
Valilik, kamu ve özel sektör mesai düzenlemesi için harekete geçti
Kamuda 'elektronik mühür' dönemi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 2
14.09.2020 suriye'de türk kızılay'ına saldırı 2
ismail kartal 1
oltan karakullukçu 1
konya'da 2 ilkokul müdürünün coronadan ölmesi 4
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
küçük 3
milan skoda 1
alexander sorloth 1
lucas biglia 1
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü 1 İşçi Alacak
Kesput Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Onarım Destek Komutanlığı 1 İşçi Alacak
44'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü 1 Aşçı Alacak
Erdek Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çalışma Bakanlığı, AB projesi kapsamında 10 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam