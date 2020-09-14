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Gözaltına alınan şüphelinin testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı

Hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldıkları şüphelinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis memuru karantinaya altına alındı.
 14 Eylül 2020 16:02
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Gözaltına alınan şüphelinin testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı

Hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldıkları şüphelinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 polis memuru karantinaya altına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan U.K. (42) isimli şahsı hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheli şahsın adliyeye sevk edilmeden önce sağlık raporu için götürüldüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca şahsı yakalayan, sorgulayan ve mahkeme sonrasında ceza evine teslim eden toplam 6 polis memuru, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Edinilen bilgilere göre de Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgu odasında dezenfekte işlemi yapıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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