1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis memuru, kariyer uzmanlığa naklen atanabilir mi?

3201 sayılı Kanunun ek 24. maddesinde yer alan "Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar." hükmü ile Danıştay kararları arasında bir karar verilmesi gerekmektedir.
 30 Eylül 2020 14:30
+Aa- Yazdır
Polis memuru, kariyer uzmanlığa naklen atanabilir mi?

Soru: 2,5 yıldır Emniyet personeli olarak çalışıyorum. 2 seneye kadar lisans eğitimim bitecek. Yabancı dil olarak Rusça var. 27 Eylül'de YDS'na giriyorum. Eğer iki yıl sonra, okul bitince KPSS sınavına girip alanında hatırı sayılır bir puan alırsam ve TİKA uzman yardımcılığı sınavına girip atanmaya hak kazanırsam, kadrolu bir memurluktan diğerine 6 yılı doldurmadan nasıl geçerim? Ayrıca sınavsız şekilde kurumlararası geçiş yolu ile atanmak mümkün mü?

Cevap: Kamu kurumlarında kariyer uzman olarak istihdam edileceklerde aranacak nitelikler, mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile tez hazırlama ve uzmanlığa atanmaya ilişkin genel esaslar merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilecekler bakımından 657 sayılı Kanunun ek 41. maddesinde, taşra teşkilatında istihdam edilecekler bakımından ise aynı Kanunun ek 44. maddesinde düzenlenmiştir.

Kurumlarca uzman yardımcısı kadroları için açılan giriş sınavlarına halihazırda Devlet memuru olanlar da başvurabilmekte, sınav sonunda atanmaya hak kazanmaları halinde kurumlar arası nakil yoluyla uzman yardımcısı kadrosuna atanabilmektedir. Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri 657 sayılı Kanunun 74. maddesinde, memurların bulundukları hizmet sınıfından farklı hizmet sınıfındaki kadrolara atanmaları ise aynı Kanunun 71. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre asaletleri tasdik edilmiş memurlar genel olarak görev almak istedikleri kuruma başvuru yapmakta, başvurusu uygun görülenler için kurumlarından muvafakat talep edilmekte, muvafakat verilmesi halinde nakil işlemi gerçekleşmektedir. Memur aynı hizmet sınıfındaki mevcut unvanından farklı bir kadroya atanabileceği gibi, şartlarını taşıdığı farklı hizmet sınıfındaki bir kadroya da naklen atanabilmektedir. Burada görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatına ilişkin hükümlerin saklı olduğunu belirtmekte fayda var.

Kurumlar arası nakil süreci genel olarak yukarıda özetlediğimiz gibi yapılmakla birlikte polis memurları için durum biraz farklıdır. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24. maddesinin altıncı fıkrasında, "Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve asli memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını kanuni faizi ile birlikte, bu sürenin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı tazminat olarak ödemek zorundadırlar." hükümleri yer almaktadır. Bu hüküm ile polis memuru olarak atandıktan sonraki altı yıllık süre içerisinde kurumlar arası nakil yasaklanmış, bu sürede istifa edenlerle ilgili de tazminat ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu yazılanlar ışığında henüz altı yılını tamamlamamış bir polis memuru uzman yardımcılığı sınavını kazanıp atanmaya hak kazanırsa, ilgili kurum tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünden muvafakat istenecek EGM'de yukarıda yer verdiğimiz ek 24. madde hükmünü gerekçe göstererek muvafakat istemini reddedecektir. Bu durumda ilgilinin dava açmaktan başka yolu bulunmamaktadır. Konuya ilişkin açılan davalarda mahkemelerce ne yönde karar verileceğini kesin olarak bilmek zor. Ancak yakın dönemde Danıştay 16. Dairesi 2016 yılında verdiği bir Kararında ; ek 24. madde hükmünde yer alan naklen geçiş yapılamayacağı şeklindeki düzenlemenin "sınava tabi tutulmaksızın" yapılacak naklen atamaları içermesi gerektiğine, sınava dayalı naklen geçişleri ise kapsamaması gerektiğine karar vermiştir. Karar, içtihadı birleştirme kararı olmadığından bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, mahkemelerce dikkate alınacağını değerlendirmekteyiz. Yargı süreci ile muvafakat sorunu aşılabilse de, kurumlar uzman yardımcılığına atananların ortak bir eğitim ve yetiştirme programına tabi tutulması, tez değerlendirme ve yeterlik sınav süreçlerinin topluca sonuçlandırılması gibi hususları dikkate alarak muvafakat verilmeyeceğini tahmin ettikleri adayları kazandırmama yolunu seçebilmektedir.

Diğer taraftan kariyer mesleklere giriş sınavları ve atanmaya ilişkin hususlar özel mevzuat hükümleri ile düzenlendiğinden naklen atama yoluyla bu kadrolara atanmak mümkün değildir..

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
600 kamu personeli İstanbul Valisine kırgın!
30 Eylül 2020 14:41		 OHAL Komisyonu 3 aya yakın bir süredir rapor yayınlamıyor
29 Eylül 2020 12:15
Mukaddimeden günümüz yöneticilerine önemli mesajlar!
29 Eylül 2020 10:05		 AFAD görevde yükselme sınavına online hazırlık paketleri
25 Eylül 2020 16:03
İlçede görevli memur il merkezinden rapor alabilir mi?
24 Eylül 2020 11:05		 Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?
24 Eylül 2020 00:02
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
23 Eylül 2020 00:01		 Pandemi sürecinde küçük çocuğu olan çalışanların sorunu nasıl çözülür?
22 Eylül 2020 14:02
Traverten taş nedir?
21 Eylül 2020 14:04		 Recep Tayyip Erdoğan ile Uludağ Üniversitelerine yönelik GYS paketleri yayında
21 Eylül 2020 08:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:59 - Öğrenciler gitti ama kira fiyatları düşmedi15:56 - Otomobile ve yayaya çarpıp otomobilin üzerine böyle uçtu15:53 - Vatandaşların yüreği ağzına gelmişti... Kuleyi yanlış anlamış!15:51 - Doğal gaz fiyatları değişmedi15:47 - Bahçeli'den 'AYM' çağrısı: Yeni baştan yapılandırılmalı15:46 - Arkadaşları uyandırmak için odasında girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı
15:44 - Meteorolojiden Giresun için önemli uyarı15:41 - Survivor Murat Ceylan'a 'Emre itaatsizlik' davası15:40 - Eşi doğumdayken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti15:39 - Bakan Albayrak: Kısa sürede hayata geçireceğiz15:37 - Profesörden korkutan uyarı: Konya'da 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var15:35 - 'Leblebi atma' cinayetinin sanıklarına hapis cezası
15:30 - Esrarengiz koku... 5 kişi hastaneye kaldırıldı15:25 - Başakşehir'de parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü15:20 - Kuvvetli rüzgar, dolu tanelerini 15 santimetreye kadar büyütebiliyor15:11 - Samsun'da tartıştığı kızını bıçaklayan baba tutuklandı15:09 - Beş yıldızlı tatil cezaevinde bitti
15:07 - 13 yaşındaki çocuk iki gündür kayıp
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
Toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti
Yıkamaya verilen halıların içinden çıkanlar şaşırtıyor: Altın, silah, yavru kedi
EBA'da yaşanan sorunlarla ilgili yeni açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir günde 29377 yeni vaka iddiası 1
elon musk'ın aşı olmayacağını açıklaması 3
deniz çakır'ın ece üner'e tepki göstermesi 2
kadük olma 1
melamet 5
erol evgin 3
Gazi Recep Tayyip Erdoğan teklifi 2
7-beon-bang-ui seon-mul 1
hatalı basım para 1
şahlanış recep tayyip erdoğan 1
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 14 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam