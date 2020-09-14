1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca: Yaralı Kızılay personeli Kilis'e sevk edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'de teröristlerin Kızılay aracına saldırısı sonucu yaralanan 2 personelinin ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.
 14 Eylül 2020 16:25
Yazdır
Bakan Koca: Yaralı Kızılay personeli Kilis'e sevk edildi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de teröristlerin Kızılay aracına saldırısı sonucu 1 Kızılay personelimiz şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralıların ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleşmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
14 Eylül 2020 17:55		 Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılar hakkındaki ikinci dava başladı
14 Eylül 2020 17:22
21 ilde 'ankesör' operasyonu: Muvazzafların da olduğu 53 gözaltı
14 Eylül 2020 13:10		 AYİM eski üyesi Cemil Çelik'in 15 yıla kadar hapsi istendi
14 Eylül 2020 12:26
PKK'ya yaz darbesi
14 Eylül 2020 11:53		 Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
14 Eylül 2020 11:53
Suriye'de Kızılay aracına saldırı: Bir personel şehit oldu
14 Eylül 2020 11:47		 Bursa'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
14 Eylül 2020 11:00
17 ildeki FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 23 gözaltı
14 Eylül 2020 10:57		 Soylu: Turuncu kategoride aranan teröristler ölü ele geçirildi
13 Eylül 2020 23:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı17:48 - Sivas Valisi: Ankara-Sivas YHT seferleri çok kısa zamanda hayata geçecek17:37 - Devrilen şehirlerarası otobüsün şoförü adli kontrolle serbest17:29 - Çeyrek altın 765 TL'ye yükseldi17:24 - BİLSEM öğretmenlerinin il içi nakil sonuçları açıklandı17:22 - Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılar hakkındaki ikinci dava başladı
17:20 - Atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene ilişkin duyuru17:17 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi17:15 - Ekrem İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğuyla kabul ettiği 5 dosyayı veto etti17:13 - Dolar günü rekorla kapattı17:03 - Vali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması16:52 - Online derste sigara içen öğretmene soruşturma
16:49 - EGM'den 'uyuşturucuya başlama yaşı ve uyuşturucu ölüm yaşı' açıklaması16:46 - Turkey.com alan adı satışa çıkabilir16:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ceketi' Alman gazetesine haber oldu16:43 - Benzine 11 kuruş indirim yapıldı16:40 - Devlet korumasından yararlanmış 805 genç kamuya atanacak
16:35 - Galericilerden uyarı: İkinci el araç fiyatları 3 ay içinde düşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü
2020 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanına tepki
DSÖ: Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm göreceğiz
Bu ilde 660 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 7'si hayatını kaybetti
Muğla Milli Eğitim Müdürü, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi
Online derste sigara içen öğretmene soruşturma
KPSS her yıl yapılmalı! İki yılda bir yapılan başka bir sınav yok
Kamu görevlilerinin kendilerine sorması gereken kritik sorular
Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konya'da 2 ilkokul müdürünün coronadan ölmesi 4
hiç havamda değilim 2
vedat muriqi 1
ismail kartal 1
iyi 1
hiç uğraşamam 1
işçi çıkarma yasağı 1
oltan karakullukçu 1
lucas biglia 1
tuhaf 1
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü 1 İşçi Alacak
Kesput Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Onarım Destek Komutanlığı 1 İşçi Alacak
44'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü 1 Aşçı Alacak
Erdek Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çalışma Bakanlığı, AB projesi kapsamında 10 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam