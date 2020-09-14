Bakan Koca: Yaralı Kızılay personeli Kilis'e sevk edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye'de teröristlerin Kızılay aracına saldırısı sonucu yaralanan 2 personelinin ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.
|14 Eylül 2020 16:25
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de teröristlerin Kızılay aracına saldırısı sonucu 1 Kızılay personelimiz şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralıların ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleşmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
Suriyede teröristlerin Kızılay aracına saldırısı sonucu 1 Kızılay personelimiz şehit olmuş, 2 personelimiz de yaralanmıştır. Yaralıların ilk müdahalesi yapılarak Kilis Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleşmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2020
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