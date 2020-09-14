Memurlar.net GYS platformundaki bir çok soru, birebir sınavda çıktı
|14 Eylül 2020 16:27
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18 Ağustos 2020 tarihinde, yayına başlayan memurlar.net görevde yükselme sınav platformunda bugün itibariyle 5 bin soru yer almaktadır.
Geçtiğimiz hafta yapılan Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavında, memurlar.net GYS platformunda yer alan bir çok soru (seçenekler farklı olmak üzere) birebir aynı çıkmıştır.
Örneğin 1 sayılı CBK'da Adalet Bakanlığından 9 soru sorulmuş, 4 soru birebir memurlar.net sisteminde yer almaktadır. Kalan 5 soru ise memurlar.net sisteminde yer alan sorular ile benzerdir.
Yargı teşkilatından (5235, 2576, 2802, Anayasa yargı) yer alan 11 sorudan 6'sı memurlar.net GYS platformunda yer alan sorular ile aynıdır.
5018 sayılı Kanundan çıkan bir soru, Anayasa'da (yargı teşkilatı) çıkan 10 sorunun 6'sı sistemde yer almaktadır.
Ceza Muhakemesinde çıkan 2 sorunun 2'i, Hukuk Muhakemeleri Kanununda çıkan 2 sorudan birisi, Türk Medeni Kanunundan çıkan 3 sorudan 3'ü memurlar.net sisteminde birebir olarak yer almaktadır.
5070 sayılı E-imza kanunundan çıkan 10 sorunun 8'i, E-Tebligat yönetmeliğinden çıkan bir soru, Resmi Yazışma yönetmeliğinden çıkan 9 sorudan 6'sı memurlar.net GYS platformunda yer almıştır.
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