Trafikte alkol denetimi virüs tedbirlerine uyularak yapılıyor
|14 Eylül 2020 16:33
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafikte alkol denetimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam ettiğini bildirdi.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, sürücülere uygulanan alkol testinin teknik cihazlarla gerçekleştirildiği, alkol alınıp alınmadığının nefesten ölçüm ve kan numunesiyle iki şekilde tespit edildiği belirtildi.
Nefesten alkol ölçümünün kolluk görevlilerince yol kenarı denetim noktalarında hızlı ve pratik şekilde yapıldığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 bulaşı riskinin en aza indirilmesine yönelik uygulamaya konulan tedbirler kapsamında icra edilen tüm faaliyetlerde olduğu gibi, alkol denetimlerinde de kural ihlalini tespitin yanı sıra sürücülerin ve polislerin sağlığının korunması için mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının da öncelik taşıdığı vurgulandı.
Denetimlerde görevlilerin mutlak suretle maske, eldiven ve siperlik takılı halde sürücülerle iletişim kurdukları ve belge kontrolleri sırasında sürücülerle hiçbir fiziki temas ve belge alışverişinin olmadığı ifade edilen açıklamada, poşetinde olan ağızlığın sürücüler tarafından kutudan alındığı ve poşetinden çıkartılarak alkolmetre cihazına takıldığı belirtildi.
Görevlilerin kesinlikle ağızlığa temas etmediğine dikkati çekilen açıklamada, test sonrasında ağızlığın yine sürücüler tarafından çıkarıldığı ve atık kutusuna atıldığı bildirildi.
Testlerde kullanılan cihazların dış yüzeyinin her gün uygulama bitiminde dezenfektanla temizlendiği, periyodik olarak kalibrasyonları ve bakımlarının yapıldığı kaydedildi.
Alkolmetre cihazlarında nefesi geri çekmeyi engelleyen mekanizmaların bulunduğu, geri çekilmeye çalışıldığında çekilen havanın alkolmetredeki nefes değil, ağızlığın diğer tarafından gelen temiz hava olduğu ve her ölçümde ağızlık değiştirildiği için bulaşıya neden olabilecek bir hususun bulunmadığı vurgulandı.
Her test sonrasında cihazların ikinci ölçüm için bir süre beklemede kaldığı ve bu sırada otomatik olarak içindeki analiz edilmiş nefesin dışarı atılarak temizlendiği belirtilen açıklamada, ölçüm anında cihaz içinde nefes bulunmadığı bildirildi.
Üfleme sırasında nefesin, ağızlık içinde yukarı veya aşağı şekilde yön değiştirdiği, tükürük partiküllerinin ağızlık iç çeperine yapıştığı ve nefesin de doğrudan karşıya gitmeyerek görevlilere ulaşmadığı, bu hususların bulaşı riskini ortadan kaldırdığı ve cihazları güvenli hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini sağlamaya yönelik alkol denetimlerinin, hijyen ve temizlik kurallarına uygun şekilde kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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