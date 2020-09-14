Devlet korumasından yararlanmış 805 genç kamuya atanacak
|14 Eylül 2020 16:40
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 805 gencin kamuda istihdam edileceğini duyurdu.
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 14 Eylül'de başlayacağını bildiren Selçuk, söz konusu işlemlerin 21 Eylül'e kadar devam edeceğini ifade etti. Bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 53 bin 659 gencin atamasının yapılmış olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekliyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızın kamuda istihdam edilmenin bilinciyle çok çalışacaklarına güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu bugün itibariyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr) yayınlanacak ve tercihler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.
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