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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ceketi' Alman gazetesine haber oldu

Alman Die Welt gazetesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekose desenli ceketleri" hakkında bir yazı yayımlandı.
 14 Eylül 2020 16:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ceketi' Alman gazetesine haber oldu

Alman Die Welt gazetesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekose desenli ceketleri" hakkında bir yazı yayımlandı.

"Erdoğan'ın 'kazanan ceketi' moda dünyasını nasıl etkiliyor?" başlıklı yazıda, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de koyu ve tek renk takım elbiseler norm olarak görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketlerinin dikkat çektiği belirtildi.

"Erdoğan'ın kendi vizyonu var, normlara bağlı kalmıyor"

Die Welt'teki yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette olduğu gibi kıyafet konusunda da yerleşik normların dışına çıktığı ve kendi vizyonunu ortaya koyduğuna işaret edildi.

Yazıda, görüşlerine yer verilen moda tasarımcısı Ferruh Karakaşlı, "Erdoğan giysileriyle 'Vizyonları olan farklı bir şahsım. Norma bağlı kalmıyorum' mesajı veriyor." değerlendirmesini yaptı.

"Erdoğan giyiyor diye AK Parti muhalifleri ekose satın almıyor"

Modacı Ferruh Karakaşlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda rahat ve geniş kesimli takım elbiseler tercih etmesine ilişkin "Bunun moda ile pek ilgisi yok. AK Partililer çok çalışan ve namaz kılan insanlar. Bunun için bilinçli olarak geniş kesim takım elbiseler giyiyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ceketlerindeki desen ve kesim seçiminin modaya uymasa da siyasi olarak başarılı olduğunu vurgulayan Ferruh Karakaşlı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ekose deseni tercih ettiğinden bu yana moda tasarımcılarının AK Parti muhaliflerine artık ekose hiçbir şey satamadıkları" yorumunda bulundu.

"Erdoğan da Atatürk gibi tarihe geçecek"

Modacı Ferruh Karakaşlı, Atatürk'ün politikalarının yanı sıra kıyafet stili ile de hatırlandığını aktararak, "Erdoğan da Atatürk gibi tarihe geçecek ama belki ondan farklı olarak sadece siyasetiyle. Erdoğan'ın siyaseti, kıyafet seçiminden çok daha güçlü. Hiç de fena hatırlanmayacak. Yaptırdığı otoyollar, köprüler, altyapı projeleriyle anılacak" görüşlerini kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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