1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turkey.com alan adı satışa çıkabilir

Dünyanın önde gelen internet domain danışmanlarından Domain Advisors şirketinin sahibi Tessa Holccomb, Turkey.com domaininin 7 basamaklı bir etiketle dolar bazında satışa çıkabileceğini açıkladı.
 14 Eylül 2020 16:46
Yazdır
Turkey.com alan adı satışa çıkabilir

İnternet alan adları konusunda yaklaşık 40 ülkeden binin üzerinde uzman katılımcının bir araya geldiği NamesCon konferansı 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Korona virüs nedeniyle bu yıl ilk kez sadece internet üzerinden organize edilen konferansta, alan adı kayıt kuruluşları ile yatırımcı ve ajanslar bir araya gelerek alan adlarının geleceğini masaya yatırdı.

Godaddy ve Dynadot gibi alan adı satış kanallarının yanı sıra, Radix ve MMX gibi kayıt kuruluşları ile pek çok broker ve yatırımcının katıldığı konferansta ".com" uzantılı alan adlarına alternatif olarak çıkan yeni domain uzantıları, "ikinci el" alan adı pazarı ve alan adlarının markalaşmaya olan etkisi gibi konular konuşuldu.

Dijital bir varlık sınıfı olarak alan adları

Konferans katılımcılarından 200 milyon dolar cirolu Domain Advisors şirketinin sahibi Tessa Holccomb alan adlarının, altın, döviz, hisse senedi, gayrimenkul ve kripto paralar gibi birer yatırım aracı olduğunun altını çizerek pek çok yatırımcının "Tek Kelime" veya "Aranan Kelime" alan adlarını bazen tekrar satmak ve bazen de o alan adı üzerine bir site kurup işletmek amacıyla bu alana 2020 yılının ikinci çeyreğinde durağan ve üçüncü çeyreğinde yükselen bir çizgide nakit yatırım yaptığını belirtti.

"Tek Kelime" domainler, örneğin www.araba.com gibi sözlük kelimesi olan alan adlarını kapsayan bir terim ve domain pazarının en gözde yatırım araçlarından biri olarak görülüyor. "Aranan Kelime" domainler ise sözlükte yazmasa da çok aranan, örneğin www.indirimkodu.com gibi domainleri kapsıyor ve bu terimler çok arandığı için yüksek seviyeli birer yatırım aracı özelliği taşıyor. "Tek Kelime" ve "Aranan Kelime" alan adları aynı zamanda kullanıcılarına güven verdiği için markalaşmayı hızlandırıyor ve daha az reklamla daha hatırda kalıcı markalar yaratılabiliyor.

Turkey.com satılabilir

Konferansta ilgi çeken konulardan biri Tessa Holccomb tarafından yatırımcılarının eğer değerinde bir teklif olursa www.turkey.com alan adını satmayı düşünebilecekleri şeklindeki açıklaması oldu. Bu alan adı hem Türkiye'yi yurtdışında temsil edecek genel tarihi ve turistik bilgileri yabancı dilde vermek üzere kullanılabilir; hem de Türkiye'de Türkçe olarak hava durumundan etkinlik haberlerine çok geniş bir yelpazede yayın yaparken, etkinlik biletleri ve çeşitli ürünlerin satıldığı bir portal olarak da yayın yapabilir.

Holccomb konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Alan adları aslında dijital birer arazidir. Bir arazi satın aldığınızda ona ne yapacağınıza siz karar verirsiniz. İsterseniz hiçbir şey yapmayıp o arazinin zamanla değer kazanmasını bekleyebilirsiniz. İsterseniz de arazinizin üzerine bir site inşa edersiniz. Turkey.com üzerine bir site inşa etmeden önce, Turkey kelimesinin ayda yaklaşık 450 bin kez arandığını, ayrıca her ay içinde Turkey geçen yaklaşık 25 milyon aramanın yapıldığını da göz önüne alarak gerekli mimariyi düşünmek doğru olur. Yani daha anahtarı çevirmeden böyle yüksek hacimli müşteri potansiyeline sahip olan bir adresten bahsediyoruz. Üstelik bu domain reklam bile yapmadan marka olabilen ve ziyaretçilerine güven veren bir isim. Dolayısıyla şu anki yatırımcıları, bu domaini kendileri işletmeyi düşünürken bir yandan da sadece dolar bazında ve en az 7 basamaklı rakamlarda teklif gelirse satmayı da düşünebileceklerini belirttiler."

Holccomb ayrıca Türkiye hakkında internetteki kaynakların oldukça sınırlı olduğunu ve bu alan adı üzerinde güncel bir site kurulmasının bu boşluğu doldurabileceğini belirtti. Tessa Holccomb aynı zamanda alan adı haklarının savunucusu Internet Commerce Association (ICA) adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun aktif bir üyesi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Askıda internet seferberliği
11 Eylül 2020 08:31		 PKK, sözde üst düzey yöneticinin öldürülmesini örgütten gizlemiş
08 Eylül 2020 16:48
Yeni nesil sigortacılık: Bifiyatla.com
08 Eylül 2020 10:55		 Google'dan Türkiye'deki reklamlara ek yüzde 5 kesinti
01 Eylül 2020 20:58
Uzaktan eğitime hız dopingi geliyor
28 Ağustos 2020 08:30		 Türkiye'nin yüzde 79'u internet kullanıyor
26 Ağustos 2020 10:20
İnternette rekor hız: 1500 filmi 1 saniyede indirebiliyor
25 Ağustos 2020 18:26		 İş Bankası bile SEO yapmaya başladı
25 Ağustos 2020 10:42
Sahteciliği özendiren deepfake uygulamaları artıyor
24 Ağustos 2020 12:22		 Netflix, 'deneme üyeliği' uygulamasını yeniden başlattı
22 Ağustos 2020 19:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:55 - Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı17:48 - Sivas Valisi: Ankara-Sivas YHT seferleri çok kısa zamanda hayata geçecek17:37 - Devrilen şehirlerarası otobüsün şoförü adli kontrolle serbest17:29 - Çeyrek altın 765 TL'ye yükseldi17:24 - BİLSEM öğretmenlerinin il içi nakil sonuçları açıklandı17:22 - Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılar hakkındaki ikinci dava başladı
17:20 - Atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene ilişkin duyuru17:17 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi17:15 - Ekrem İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğuyla kabul ettiği 5 dosyayı veto etti17:13 - Dolar günü rekorla kapattı17:03 - Vali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması16:52 - Online derste sigara içen öğretmene soruşturma
16:49 - EGM'den 'uyuşturucuya başlama yaşı ve uyuşturucu ölüm yaşı' açıklaması16:46 - Turkey.com alan adı satışa çıkabilir16:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ceketi' Alman gazetesine haber oldu16:43 - Benzine 11 kuruş indirim yapıldı16:40 - Devlet korumasından yararlanmış 805 genç kamuya atanacak
16:35 - Galericilerden uyarı: İkinci el araç fiyatları 3 ay içinde düşecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü
2020 KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanına tepki
DSÖ: Ekim ve Kasım aylarında daha fazla ölüm göreceğiz
Bu ilde 660 sağlık çalışanı koronaya yakalandı, 7'si hayatını kaybetti
Muğla Milli Eğitim Müdürü, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi
Online derste sigara içen öğretmene soruşturma
KPSS her yıl yapılmalı! İki yılda bir yapılan başka bir sınav yok
Kamu görevlilerinin kendilerine sorması gereken kritik sorular
Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alexander sorloth 1
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 2
küçük şeyler 1
dişçi korkusu 1
lucas biglia 1
hiç havamda değilim 2
milan skoda 1
vedat muriqi 1
tecavüzcü coşkun 2
hiç uğraşamam 1
SON İLANLAR
Ilgaz Öğretmenevi Geçici 1 İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü 1 İşçi Alacak
Kesput Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Onarım Destek Komutanlığı 1 İşçi Alacak
44'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü 1 Aşçı Alacak
Erdek Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çalışma Bakanlığı, AB projesi kapsamında 10 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 11 Ar-Ge personeli ve teknisyeni alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam