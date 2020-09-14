Turkey.com alan adı satışa çıkabilir

İnternet alan adları konusunda yaklaşık 40 ülkeden binin üzerinde uzman katılımcının bir araya geldiği NamesCon konferansı 9-12 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Korona virüs nedeniyle bu yıl ilk kez sadece internet üzerinden organize edilen konferansta, alan adı kayıt kuruluşları ile yatırımcı ve ajanslar bir araya gelerek alan adlarının geleceğini masaya yatırdı.

Godaddy ve Dynadot gibi alan adı satış kanallarının yanı sıra, Radix ve MMX gibi kayıt kuruluşları ile pek çok broker ve yatırımcının katıldığı konferansta ".com" uzantılı alan adlarına alternatif olarak çıkan yeni domain uzantıları, "ikinci el" alan adı pazarı ve alan adlarının markalaşmaya olan etkisi gibi konular konuşuldu.

Dijital bir varlık sınıfı olarak alan adları

Konferans katılımcılarından 200 milyon dolar cirolu Domain Advisors şirketinin sahibi Tessa Holccomb alan adlarının, altın, döviz, hisse senedi, gayrimenkul ve kripto paralar gibi birer yatırım aracı olduğunun altını çizerek pek çok yatırımcının "Tek Kelime" veya "Aranan Kelime" alan adlarını bazen tekrar satmak ve bazen de o alan adı üzerine bir site kurup işletmek amacıyla bu alana 2020 yılının ikinci çeyreğinde durağan ve üçüncü çeyreğinde yükselen bir çizgide nakit yatırım yaptığını belirtti.



"Tek Kelime" domainler, örneğin www.araba.com gibi sözlük kelimesi olan alan adlarını kapsayan bir terim ve domain pazarının en gözde yatırım araçlarından biri olarak görülüyor. "Aranan Kelime" domainler ise sözlükte yazmasa da çok aranan, örneğin www.indirimkodu.com gibi domainleri kapsıyor ve bu terimler çok arandığı için yüksek seviyeli birer yatırım aracı özelliği taşıyor. "Tek Kelime" ve "Aranan Kelime" alan adları aynı zamanda kullanıcılarına güven verdiği için markalaşmayı hızlandırıyor ve daha az reklamla daha hatırda kalıcı markalar yaratılabiliyor.

Turkey.com satılabilir

Konferansta ilgi çeken konulardan biri Tessa Holccomb tarafından yatırımcılarının eğer değerinde bir teklif olursa www.turkey.com alan adını satmayı düşünebilecekleri şeklindeki açıklaması oldu. Bu alan adı hem Türkiye'yi yurtdışında temsil edecek genel tarihi ve turistik bilgileri yabancı dilde vermek üzere kullanılabilir; hem de Türkiye'de Türkçe olarak hava durumundan etkinlik haberlerine çok geniş bir yelpazede yayın yaparken, etkinlik biletleri ve çeşitli ürünlerin satıldığı bir portal olarak da yayın yapabilir.

Holccomb konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Alan adları aslında dijital birer arazidir. Bir arazi satın aldığınızda ona ne yapacağınıza siz karar verirsiniz. İsterseniz hiçbir şey yapmayıp o arazinin zamanla değer kazanmasını bekleyebilirsiniz. İsterseniz de arazinizin üzerine bir site inşa edersiniz. Turkey.com üzerine bir site inşa etmeden önce, Turkey kelimesinin ayda yaklaşık 450 bin kez arandığını, ayrıca her ay içinde Turkey geçen yaklaşık 25 milyon aramanın yapıldığını da göz önüne alarak gerekli mimariyi düşünmek doğru olur. Yani daha anahtarı çevirmeden böyle yüksek hacimli müşteri potansiyeline sahip olan bir adresten bahsediyoruz. Üstelik bu domain reklam bile yapmadan marka olabilen ve ziyaretçilerine güven veren bir isim. Dolayısıyla şu anki yatırımcıları, bu domaini kendileri işletmeyi düşünürken bir yandan da sadece dolar bazında ve en az 7 basamaklı rakamlarda teklif gelirse satmayı da düşünebileceklerini belirttiler."

Holccomb ayrıca Türkiye hakkında internetteki kaynakların oldukça sınırlı olduğunu ve bu alan adı üzerinde güncel bir site kurulmasının bu boşluğu doldurabileceğini belirtti. Tessa Holccomb aynı zamanda alan adı haklarının savunucusu Internet Commerce Association (ICA) adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun aktif bir üyesi.

