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EGM'den 'uyuşturucuya başlama yaşı ve uyuşturucu ölüm yaşı' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son dönemde bir sivil toplum kuruluşu yöneticisinin uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucu ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin "doğru ve bilimsel olmayan" bazı rakamlar verdiği bildirildi.
 14 Eylül 2020 16:49
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EGM'den 'uyuşturucuya başlama yaşı ve uyuşturucu ölüm yaşı' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son dönemde bir sivil toplum kuruluşu yöneticisinin uyuşturucuya başlama yaşı, uyuşturucu ölüm yaşı ve madde bağımlısı sayısına ilişkin "doğru ve bilimsel olmayan" bazı rakamlar verdiği bildirildi.

EGM'den yapılan açıklamada, uyuşturucuya başlama yaşının dünya genelinde ortalama veya ortanca yaş üzerinden hesaplandığı anımsatıldı.

Türkiye Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı 2018 anketine göre ortalama başlama yaşı 19,5 olduğu, EGM tarafından yürütülen ve narkotik.pol.tr internet adresinden yayımlanan NARKOLOG projesine göre ortalama başlama yaşı 20,8 olduğu belirtildi.

Uyuşturucu ile doğrudan bağlantılı ölümlerin tüm dünyada, sadece 15-64 yaş arası ölümler üzerinden hesaplandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan raporlarda ülkelerin ölümlerde yarıştırılması, yaşa göre bir sıralamaya tabi tutulması söz konusu değildir. Madde bağlantılı ölüm sayıları milyon kişiye düşen ölümler üzerinden değerlendirilir ve bu oranda ülkemiz, diğer ülkelerin oldukça gerisindedir.

Söz konusu manipülatif açıklamalarla, ülkemizin uyuşturucu mücadelesinde ulaşmış olduğu noktayı görmezden gelen, vatandaşlarımız üzerinde soru işareti ve güvensizlik oluşturmaya çalışan, toplumu bilimsel olmayan ve kulaktan dolma verilerle yanlış yönlendirenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlere başlanmıştır."
Anadolu Ajansı
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