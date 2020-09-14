Online derste sigara içen öğretmene soruşturma
Sakarya'da uzaktan eğitim esnasında sigara içerken bir veli tarafından görüntülenen öğretmen Esra B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
|14 Eylül 2020 16:52
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Ağustos itibariyle tüm öğrenciler EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başladı. 21 Eylül'de ise okulların yüz yüze eğitim yapabilmek için çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Şirinevler Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti.
VELİ ŞİKAYET ETTİ
Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi. Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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