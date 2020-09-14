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Atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene ilişkin duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin göreve başlama işlemlerine ilişkin duyuru yayımladı
 14 Eylül 2020 17:20
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Atanan 20 bin sözleşmeli öğretmene ilişkin duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenin göreve başlama işlemlerine ilişkin duyuru yayımladı.

Konuyla ilgili MEB'den yapılan açıklama

Bakanlığımızca 1 Eylül 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenler ile milli sporcu kapsamında 16 Temmuz 2020 tarihinde ataması gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlerin atama kararnameleri 18/09/2020 tarihinde il milli eğitimi müdürlüklerine gönderilecektir.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerimiz, atama duyurularında göreve başlama esnasında isteneceği belirtilen belgelerle birlikte 18/09/2020 tarihi itibarıyla göreve başlamak üzere atandıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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