Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılar hakkındaki ikinci dava başladı
|14 Eylül 2020 17:22
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kumpaslarından "Ergenekon" davası kapsamında Mustafa Levent Göktaş'ın tutuklanmasına ve hukuka aykırı delil elde edilmesine ilişkin eski 8 hakim ve savcının "görevi kötüye kullanma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılanmasına başlandı.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binada görülen duruşmaya FETÖ'den tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Ömer Diken, müşteki Göktaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz katıldı. Eski hakim Hasan Hüseyin Özese, eski savcılar Ercan Şafak ile Mehmet Ali Pekgüzel ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
İddianame yerine geçen son soruşturmanın açılmasına dair kararın okunmasının ardından Daire Başkanı Abdulkadir Güngören, müşteki Göktaş'ın avukatı Ersöz'e söz verdi. Ersöz, davaya katılma talebinde bulundu.
Daha sonra, söz verilen ve nöbetçi hakim olarak Göktaş'ın tutuklanmasına hükmeden eski hakim Ömer Diken, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına bıraktı.
Davanın sanıkları arasında firari hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile eski savcı Zekeriya Öz de bulunuyor.
Ergenekon davasına bakan, aralarında Çalmuk, Özese ve Pekgüzel'in de yer aldığı 8 eski hakim ve savcı hakkındaki ilk davanın yargılanmasına Yargıtay 8. Ceza Dairesinde devam ediliyor.
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