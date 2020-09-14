BİLSEM öğretmenlerinin il içi nakil sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmenlerinin il içi nakil sonuçlarını açıkladı
|14 Eylül 2020 17:24
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Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmenlerinin il içi nakil sonuçlarını açıkladı.
Bilim ve Sanat Merkezlerimizde Görev Yapan Öğretmenlerimizin (İl içi) İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Tercih Merkezleri Açıklandı
2020 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin (İl İçi) isteğe bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde tercihte bulunabilecekleri Bilim ve Sanat Merkezlerine ulaşmak için tıklayınız.
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