8 başlıkta emekliliğe dair soru ve cevaplar

2013 YILINDA EKPSS İLE MEMUR OLAN ENGELLİNİN DURUMU

Soru 1- 2008 mayıs ayında sigorta başlangıcım ve 540 gün primim var, 2010 yılında ilk kez kurul raporu çıkarttım %49 oranında. 2013 nisan ayında EKPSS ile atamam oldu hizmet birleştirmesi yaparsam 5434 ile mi yoksa 5510 ile mi emekli olacağım aklım karıştı. En erken emekli olabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim ve ne zaman emekli olabilirim.

Cevap 1- 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar 5510 a tabi olurlar. Sizin de bu tarihten önce memurluk hizmetiniz olmadığı değerlendirildiğinden 5510 a tabi olarak emekli olursunuz. Hizmet birleştirmesi emeklilik hizmet toplamı için gereklidir. Bu hizmetler engelli emekliliğinde aranılan sigortalılık süresi ve hizmet süresine eklenir.

Erken emeklilik açısından, zaten engelli emekliliğinde yaş şartı bulunmaz. Sadece sizin engellilik oranınız dikkate alındığında 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde bulunan, 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4680 gün SGK primleri yatırılmış hizmetinizin olması halinde emekli olmanız mümkün olacaktır. Yani belirttiğiniz duruma göre Mayıs 2008 + 18 yıl = Mayıs 2026 tarihinde (4680 gün) 13 yıl hizmetiniz olduğunda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

VEKİL ÖĞRETMENLİK YAPANLARIN DURUMU

Soru 2 - 1974 doğumluyum. 1993 yılında Ocak/şubat ve Mart aylarında vekil öğretmenlik yaptım.93 yılından 90 gün işlendi. Sonra okul ve çocuktan sonra 1999 /10 u ayında öğretmen olarak atandım.14/10/99 işe başlamam. Emeklilik yaşım 58 mi 49 mu bir türlü yanıt alamadım ilgili makamlardan. Sitenizde bir yazı gördüm 23/5/2002 den önceki hizmet sürem 3 tam yıl olursa kademeli geçiş hakkım olacak gibi anladım. Çocuk borçlanması yapsam olur mu? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap 2- Vekil öğretmenlik süresi de memurluk süresi kapsamındadır. 5434 e tabi memurların emeklilik yaş gruplarında 8 Eylül 1999 tarihinden önce hizmetleri olmakla birlikte kademeli yaş grubuna girilebilmesi için mutlaka 23/05/2002 tarihi (14/6/2002 tarihi esas alınır) itibariyle toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olması gerekir. Yani emeklilik yaş gruplarında başlangıç değil 23/5/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi esas alınmaktadır. Bu bağlamda durumunuzu değerlendirmemiz sonucunda; 14/6/2002 tarihine kadar olan hizmet toplamınız 2 yıl 11 ay olmaktadır. Bu durumda 1 aylık hizmet eksikliğiniz nedeniyle sizin emeklilik yaş grubunuz 58 yaş olmaktadır.

Ancak, Vekil öğretmenlik başlangıç tarihiniz olan Ocak 1993 yılı ile öğretmen olarak başlangıç tarihiniz olan Ekim 1999 arasında doğum yapmış iseniz doğum borçlanması yaparak, 1 doğum için çalışılmayan süreyi kapsamak şartıyla 2 yıl hizmet satın alma durumuyla 23/5/2002 tarihindeki hizmet sürenizi artırıp emeklilik yaş grubunuzu 4 yıl daha erkene almayı sağlayabilirsiniz.

Yine de, SGK ya müracaat edip hizmet yönüyle net bilgileriniz incelenerek alınacak cevaba göre hareket etmenizi tavsiye etmekteyiz.

2008 ÖNCESİ SİGORTALI ÇALIŞANLAR HANGİ AÇIDAN 5434'E TABİ OLUR?

Soru 3 - 4 a başlangıç 01.08.1998 bitiş 23.08.2013 toplam gün 5192 4c giriş 23,08,2013 şu an devam ediyorum. 96-98 arası 18 ay askerlik var henüz ödenmedi. bulunan bilgilere göre emeklilik yaşı kac olacaktır. tekniker memur 1/2 derecede şuan. cevaplarsanız memnun olurum. Saygılarımla

Cevap 3- 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayan, ancak sigortalı çalışmaları olanların emeklilik yaş gruplarının bulunmasında yine 5434 hükümleri uygulanır. Bu duruma göre de, yani 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü uygulandığında, emeklilik yaş grubunuz 57 yaşınızı dolduracağınız tarih olur. Şayet askerlik süresini borçlanma yaparsanız 1 yıl erken yani 56 yaşınızı dolduracağınız tarih emeklilik yaş tarihiniz olur.

ENGELLİ EMEKLİLİĞİNDE, MEMURİYET ÖNCESİ ÖZEL SEKTÖR SÜRELERİ

Soru 4- Memurluğa başlamadan önce geçen özel sektör sigortalı süreler engelli emekliliğinde fayda sağlar mı?

Cevap 4- Göreve engellilik mevzuatına uygun olarak, yani en az % 40 engelli olarak memurluğa başlanılmışsa, bu kişilerin emeklilik için en az 15 yıl hizmetlerinin olması gerekmektedir. 15 yıl hizmet süresine memurluk öncesi geçen özel sektör sigortalı çalışmalar da dahil edilir. Dolayısıyla fayda sağlar ve daha önce 15 yıl hizmet süresi tamamlanır. Ayrıca Engelli emekliliğinde emeklilik yaş şartı bulunmaz.

ENGELLİ MEMUR, 15 YIL İLE EMEKLİ OLDUĞUND, MAAŞI VE İKRAMİYESİ DAHA MI AZ OLUR?

Soru 5- Engelli memur en az 15 yılda emekli olduğu için, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi daha mı az olur?

Cevap 5 - 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinde aylık bağlanma sisteminde istekle ve engellilikten dolayı emeklilikte aylık hesaplama sistemi aynıdır. Yani engellilikten dolayı aylık hesaplama sisteminin ayrıca bir hesaplama farkı bulunmaz.

Yalnızca istekle emeklilikte hizmet süresi fazla olduğundan, dolayısıyla intibak derecesi ve ek göstergesi de yüksek olacağından, engelli emekliliğe nazaran ödenecek tutarların yüksek olması normal olmaktadır.

Bu nedenle, 15 yıl üzerinden emekli olmak hem 1 inci dereceye ulaşılmasını engeller ve emekli aylık ve ikramiye tutarı 25 yıl hizmet üzerinden ve 1 inci dereceye ulaşmış engelli memurla veya normal istekle emekli bir memurla kıyasladığında daha az olur.

GÖREVE GİRDİKTEN SONRA MALUL OLAN KİŞİ NASIL EMEKLİ OLUR?

Soru 6- 2000 yılında memurluğa başlamış ancak görevde iken bünyesel rahatsızlıkları oluşan kişi ne zaman emekli olur?

Cevap 6- 2000 yılında memurluğa başlamış olanlar 5434 e tabi olurlar. Memurluğa başladıktan sonra engelli/malul durumuna girme halinde malulen emeklilik şartları oluşur. Malulen emeklilik için en az 10 hizmet yılı olması gerekir ve malul duruma girdiklerinin de sağlık kurulu raporlarının SGK Sağlık Kurulunca incelenerek malul olduğuna karar verilmesi gerekir. Şayet malul olduğu kararı verildiğinde malulen emeklilik söz konusu olur. Ayrıca, memurluğa başladıktan sonra çalışma gücü kayıp oranına göre emeklilikte söz konusudur. Bu aylık malulen değil de normal yaşlılık aylığı olacaktır. Bunun için de memurun çalışma gücünün kayıp oranının SGK Sağlık Kurulunca;

% 50 ila % 59 arasında olduğu kararı verilirse, en az 5760,

% 40 ila % 49 arasında olduğu kararı verilirse, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

2007 YILINDA ENGELLİ OLARAK MEMURLUĞA GİRMEYEN, 15 YILDA EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Soru 7- Engelli olup da 2007 yılında memurluğa engelli raporuyla girmeyen kişi 15 yılda nasıl emekli olur?

Cevap 7- 2007 yılında memurluğa giren 5434 e tabi olur. Memurluğa girmeden önce en az % 40 oranında engelli olunduğuna dair rapor varsa bunun belgelenmesi ve SGK Sağlık Kurulunca da incelenip en az % 40 oranında engellilik kararı verildiğinde 15 hizmet yılı üzerinden emekli olunabilir.

YÜKSEKOKULU BİTİRMEK EMEKLİLİKTE AVANTAJ SAĞLAR MI?

Soru 8 - Yüksek okulu bitirmek, lise mezunu memura avantaj sağlar mı?

Cevap 8- Bir üst öğrenimi bitirmek hem çalışma süresi içerisinde hem de emeklilikte her zaman için avantaj sağlar. Yüksek okul mezunları bazı üst görevlerde bulunmayanlar için 1 inci derece 2200 ek göstergeye hak kazanırlar. Lise mezunları ise en fazla 2 nci dereceye kadar yükselebilirler ve ek göstergeleri daha düşük olur. Zira 2200 ek gösterge ile 1100 ek gösterge esas alınarak yapılan emekli aylık ve ikramiye hesabında büyük ölçüde tutar farkı bulunur. Onun için yüksek okulu bitirmek memur için her zaman avantajlı bir durum olur.

Bugün için;

- 30 yıl hizmeti olan bir memur yüksek okul mezunu ise alacağı aylık ve ikramiye tutarı; 3589 TL. AYLIK, 129412 TL. İKRAMİYE,

30 yıl hizmeti olan bir memur lise mezunu ise alacağı aylık ve ikramiye tutarı da; 3074 TL. AYLIK, 110830 TL. İKRAMİYE tutarı olur.

Emekli aylık ve emekli ikramiye hesabı için; https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.