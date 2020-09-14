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Sivas Valisi: Ankara-Sivas YHT seferleri çok kısa zamanda hayata geçecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas YHT seferlerinin çok kısa zamanda hayata geçeceğini söyledi.
 14 Eylül 2020 17:48
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Sivas Valisi: Ankara-Sivas YHT seferleri çok kısa zamanda hayata geçecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ankara-Sivas YHT seferlerinin çok kısa zamanda hayata geçeceğini söyledi.

Sivas Valiliğinin koordinesinde Sivas Belediyesi ve TCDD'nin katkılarıyla Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni'nin Sivas'ın Sosyo-Ekonomik Gelişimine Katkıları" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Sivas TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Yapım Grup Müdürü Serdar Ayan, Sivas-Ankara YHT hattının inşaat tarihçesi hakkında sunum yaptı.

Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevda Mutlu, Sivas halkının ve Sivas'taki sivil toplum kuruluşlarının yüksek hızlı tren algısı ve beklentisi konulu sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından konuşan Vali Salih Ayhan, Ankara-Sivas YHT inşaat çalışmalarının gece gündüz, mesai mefhumu gözetilmeksizin devam ettiğini söyledi.

Ayhan, gelişen ve değişen teknoloji, doğaya karşı sorumluluğun artmasıyla dünya genelinde hızlı trenin yaygınlaştığına dikkati çekti.

Kısa mesafeli yolculuklarda kara ve hava yolunun yerini hızlı trenin alacağını söyleyen Ayhan, "Kent içi hafif raylı sistemler ve yüksek hızlı tren koridorunun açılması taşımacılık sektörünün ilgisini çekmekte ve yatırımların gelişmesini sağlamaktadır." dedi.

YHT ile her alanda büyük değişim gerçekleşeceğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türkiye'de demir yolu sektöründe önemli yatırımlar gerçekleşiyor. Bu yatırımlar içerisinde en dikkati çeken yüksek hızlı tren. Ankara-Sivas arasında yakın zamanda seferlerine başlayacak YHT için ön hazırlıklara Sivas'ın çok önceden başladığını da ifade etmek istiyorum. 20 milyarlık bir projenin Sivas'ın çehresini değiştirmemesi mümkün değil. 405 kilometre uzunluğundaki YHT hattında Kırıkkale-Sivas arasında hem altyapı hem üstyapı yüzde 100 bitti, deneme sürüşleri kısmen başladı. Yani Ankara-Sivas YHT seferleri çok kısa zaman içerisinde hayata geçecek. Artık bu konuda 'devasa bir yatırım, 1 ay önce geldi, 1 ay sonra geldi, geç kaldık, niye hala gecikiyor, bir sorun mu var' bunlar artık bitti. Bunları artık konuşmamızın bir faydası yoktur. Bundan sonra biz hazır mıyız? Şehir hazır mı?"

Vali Ayhan, altyapısını hızlı trene hazırlamayan bir şehrin o nimetten yararlanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül de Ankara-Sivas YHT projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ivme ve hız kazandığını belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de Ankara-Sivas YHT'nin hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı
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