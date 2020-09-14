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Cemaatten dilendiği parayı az buldu, camiye zarar verdi
Samsun'da, cami önünde dilenen şüpheli, cemaatten istediği kadar para toplayamayınca, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su atıp, kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüphelinin, yakalanması için çalışma başlatıldı.
|14 Eylül 2020 18:31
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Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Baruthane Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz erkek şüpheli, iddiaya göre cami cemaatinden para istedi. Beklediği miktarda para alamayan şüpheli, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su attı. Ardından su kovasını ve cami önündeki saksıyı da kıran saldırgan, kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı.
Şüphelinin camiye zarar verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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