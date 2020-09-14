Vaka sayısı yeniden 1700'ün üstüne çıktı
|14 Eylül 2020 19:42
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Sağlık Bakanlığı 14 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1301 oldu.
Son 24 saatte 1225 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 260 bin 58'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım. ' ifadelerini kullandı.
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