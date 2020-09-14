Haseki Hastanesi'nin Fatih'teki binası yıkılıyor
Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde yıkılmaya başlanacak olan hastane havadan da görüntülendi.
|14 Eylül 2020 19:20
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Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde yıkılmaya başlanacak olan hastane havadan da görüntülendi.
Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Boşaltılan bölümlerin kapı ve pencereleri sökülürken içindeki eşyalar da taşındı.
Hastanenin otoparkına girişi sağlayan alan demir kapıyla kapatıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerinin ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi. Yıkılacak olan hastane, havadan da görüntülendi.
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