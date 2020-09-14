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Bakan Soylu'dan çirkin paylaşımlarla ilgili talimat!

Sosyal medyadan İsmet İnönü'ye hakaret eden Çelebi Altuntaş'ın gazeteciler Uğur Dündar ve gazeteci Yılmaz Özdil'in annelerine de küfür ettiği ortaya çıktı. Paylaşımlar hakkında Bakan Soylu'dan talimat geldi.
 14 Eylül 2020 19:25
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Bakan Soylu'dan çirkin paylaşımlarla ilgili talimat!

Sosyal medyadan İsmet İnönü'ye hakaret eden Çelebi Altuntaş'ın gazeteciler Uğur Dündar ve gazeteci Yılmaz Özdil'in annelerine de küfür ettiği ortaya çıktı. Paylaşımlar hakkında Bakan Soylu'dan talimat geldi.

Eski Yozgat AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Çelebi Altuntaş, sosyal medya hesabından 2'inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye ve gazeteciler Uğur Dündar ve gazeteci Yılmaz Özdil'e hakaretler etti.

İsmet İnönü için "Kur-an'ı yasakladı. Kur-an'ı yakarak imha etti. Allah demesini yasakladı. Hacca gitmeyi yasakladı" diyen Altuntaş'ın Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen için de ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.

SOYLU, UĞUR DÜNDAR'I ARADI

Altuntaş hakkında işlem başlatılması çağrısı yapan Uğur Dündar'ı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla aradı. Dündar'ın aktardığına göre, Soylu söz konusu şahısla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Emniyet teşkilatına talimat verdiğini söyledi.

Memurlar.Net
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