İl Sağlık Müdürü'nden kentteki vakalarla ilgili açıklama
|14 Eylül 2020 19:58
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Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kayseri'nin dinamik bir toplum olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle aileler arası bağlar çok kuvvetli. Biz halen arkadaş oturmalarını terk edemedik. Düğünler, cenazeler, kına geceleri gibi etkinliklerde toplu halde bulunuluyor. İnsanlar zaman zaman bu samimi ortamda maske takmıyorlar, mesafe kurallarına uymuyorlar. Her türlü uyarımıza rağmen 'bize bir şey olmaz' mantığı ile yaklaşıyorlar" diye konuştu.
"BU DURUMUN PANDEMİNİN PİKİ OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"
Koronavirüs salgınının her yaş grubunda görülebildiğini belirten Kılıç, "Bizim gördüğümüz şu; bugün en gencimizden, en yaşlıya kadar tabloyu ağır atlatan hastalarımız oldu. İlimizde gerekli tedbirler alınıyor. Bu durumun biz geçeceğini düşünüyoruz. Bu durumun pandeminin bir piki olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah Kayseri'de önümüzdeki günlerde vaka sayılarında ciddi azalma göreceğiz.
Vakaların yükselmesi sadece Kayseri'ye ait değil. Tüm dünyada bu dönemde koronavirüste yaygın bir artış var. Kayseri'de ticaretin yaygın yapılması, akraba ilişkilerinin iyi olması ve ziyaretlerin kesilmemesi vaka sayısını yükseltiyor. Kafe, restoran gibi alanlarda insanlar dikkat edemeyebiliyor. İnsanlar unutmamalı ki virüsü taşıyan en yakınızdaki insan. Bunu bu şekilde düşünürseniz kendinizi korumanız daha kolay olur. Ben kendi adıma karşımdaki herkesi virüslü olarak düşünüyorum ve ona göre hiçbir yerde maskemi çıkarmıyorum" ifadelerini kullandı.
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