Antalya polisi, araştırma gemisi Oruç Reis'i selamladı
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Limanı açıklarında demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i polislerin selamladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
|14 Eylül 2020 20:15
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Limanı açıklarında demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i polislerin selamladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Emniyetin sosyal medyadan yaptığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis'i ikmal ve bakım için geldiği Antalya Limanı'ndan saygıyla selamlıyoruz." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, deniz polisine ait iki botun Oruç Reis'in etrafında tur attığı ve bottaki polislerin Oruç Reis'e selam durduğu görüntüler yer aldı.
Öte yandan, ikmal ve bakım için demirleyen geminin Antalya açıklarındaki bekleyişi sürüyor.
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