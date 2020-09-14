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Bakan Albayrak: Yatırımlarımıza devam ediyoruz

Bakan Albayrak: "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz"
 14 Eylül 2020 20:21
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten ve krizden geçtiği bir dönemde yatırımlarına, projelerine ve hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bakan Albayrak, "İşte ekonomimizde tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde hedeflerimize yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah çok yakın bir dönem içerisinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığına inşallah şahit olacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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